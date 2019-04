El  rapero Nipsey Hussle fue asesinado en un tiroteo en Los Angeles

El tiroteo, que hirió a otras dos personas, tuvo lugar fuera de la compañía de ropa Marathon Clothing Company, que

Ashedom inauguró en 2017 junto a dos socios. Comparte un nombre con su línea de ropa, Marathon Clothing.Nacido en 1985 y criado en Los Ángeles, Ashedom lanzó múltiples mixtapes, pero lanzó su primer álbum oficial, titulado “Victory Lap”, el año pasado. Este año, había sido nominado para mejor álbum de rap en los premios Grammy, pero perdió con “Invasion of Privacy” de Cardi B. Contratado por Atlantic Records, se presentó en la fiesta de Warner Music en Los Ángeles durante la semana de los Grammy.

Ashedom lanzó su primera cinta, “Slauson Boy Volumen 1”, en 2005 y le siguieron dos más, “Bullets Ain’t Got No Name” volúmenes 1 y 2, en 2008. Ese año firmó con Epic Records, aunque un álbum que supuestamente completó para el sello, “South Central State of Mind”, nunca fue lanzado y dejó el sello en 2010. En los años siguientes colaboró con Drake en la canción “Killer”, así como con Snoop Dogg en la canción “Upside Down”.

Continuó lanzando mixtapes a lo largo de los años, colaborando con Rick Ross, YG, DJ Mustard y muchos otros; en 2016 lanzó una canción con YG sobre la elección presidencial llamada “FDT (F- Donald Trump)”. Firmó con Atlantic al año siguiente y lanzó “Victory Lap” a principios de 2018. Ashedom dejó un hijo con la actriz Lauren London (ex novia de Lil Wayne), los dos habían aparecido en un perfil de la revista GQ el mes pasado.

Varios raperos recordaron al músico. Snoop Dog escribió sentidas palabras en su cuenta de Twitter: “Un hombre perdió su vida hoy, una mujer perdió su corazón, un niño perdió a su padre y la comunidad perdió a su campeón”. Por su parte, Drake también se mostró muy dolido por la perdida de su colega y publicó una imagen en blanco y negro de uno de sus trabajos en conjunto con Ashedom.