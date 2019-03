El reclamo de TÃ©lam, al Congreso

Print This Post

AIM en comisión. Trabajadores de la Agencia Télam asistirán este martes al Senado en el marco de la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a fin de informar sobre la situación actual. Cabe recordar que en junio del año pasado, Hernán Lombardi se alzaba con el despido de 354 trabajadores.

Se trata de la primera reunión formal de los senadores de la Comisión de Sistemas en lo que va del año. En esta oportunidad, recibirán el martes a partir de las 17, a los trabajadores de Télam que, desde hace casi un año, enfrentan una situación de crisis ante los despidos por parte del Gobierno.

La comisión es presidida por el chubutense, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), quien el año pasado ya había interpelado en comisión a Lombardi por los despidos en el medio estatal.

Antecedentes

El 26 de junio de 2018, la dirección de la Agencia, a cargo del director del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, había despedido a 354 trabajadores. Casi la mitad de la planta. La decisión implicó la merma y, en algunos casos, la desaparición por completo de áreas y corresponsalías del medio público en diferentes partes del país.

Además de iniciar una huelga con permanencia en el lugar de trabajo que duró 119 días –la medida de fuerza más extensa en la historia del gremio de prensa– los trabajadores y las trabajadoras se organizaron para dar la batalla, también, a nivel judicial. El mes siguiente lograron el primer triunfo. El juzgado Nacional del Trabajo número 22, a cargo de Ricardo Tatarsky, consideró los despidos ilegales. Y ordenó la reincorporación de parte de los y las trabajadoras, aquellos comprendidos en una de las tantas medidas cautelares presentadas por el sindicato para tal fin.

Como cada medida no puede abarcar a más de 20 trabajadores. Los expedientes que nacieron fueron 10. Para octubre de 2018, la justicia de primera instancia había habilitado la reincorporación de todos los despedidos. Pero el camino judicial siguió porque el Gobierno nacional no cesó en su intención de ajustar. Las decisiones de primera instancia que aseguraron las fuentes de trabajo llegaron a la Cámara de Apelaciones del fuero laboral en donde también encontraron protección. El primer expediente recayó en la Sala V, con los jueces Enrique Arias Gisbert y Miguel Rodríguez Brunengo. Consideraron que antes de un despido masivo como el que intentaron aplicar en Télam, cualquier empresa debe presentar, el denominado Procedimiento Preventivo de Crisis. Como el Gobierno no lo hizo, debía reincorporar a los despedidos.

Si bien esos trabajadores fueron reincorporados por medidas cautelares, los trabajadores denuncian una maniobra del gobierno para arrebatarle las causas a los jueces naturales, ya designados, para trasladarlas a magistrados afines a los intereses oficiales.