El reto de los ministros para que Macri reaccione

Los colaboradores más cercanos del primer mandatario le plantearon que se exhiba presidente y no como candidato. Como nunca antes, no ocultaron su enojo y pidieron rever la estrategia.

Los ministros que habían estado con Mauricio Macri en Casa Rosada el lunes antes de la conferencia de prensa habían salido de la reunión con la idea de un mensaje conciliador. El Presidente hizo todo lo contrario. “Nunca se planteó salir a responsabilizar al votante. Fue un gravísimo error. La idea era un mensaje como el de María Eugenia Vidal”, dijo un ministro minutos después de la conferencia a Perfil. Todos pedían un giro drástico. Esa misma noche, las críticas hacia su jefe eran, por primera vez, a viva voz. Finalmente el mandatario escuchó a sus laderos. El canal de diálogo ya no quedó exclusivamente en manos del jefe de gabinete, Marcos Peña. El martes todos presentaron propuestas. Esta mañana fueron temprano para Olivos. “Ahí vamos a ver qué medidas pensadas en cada área quedarán de pie”, explicó un ministro rumbo a la quinta presidencial. Macri grabó el mensaje en el cual comenzó pidiendo disculpas. Sus funcionarios respiraron.

¿Frena la crisis? ¿Alcanza para dar vuelta un resultado que parece prácticamente imposible? Las consultas de este medio fueron respondidas a medias. El alivio del equipo de Macri, que por primera vez criticó abiertamente a su jefe, aunque sea en off the record, fue porque encontraron, 48 horas después, la respuesta de un Jefe de Estado y no la de un candidato enojado con el pueblo que le quitó la confianza.

Una sociedad que se agotó de hacer esfuerzos tras cuatro años de ajuste ininterrumpido. “Llegar a fin de mes se transformó en una tarea muchas veces imposible. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse”, dijo Macri en la conferencia. Planteó lo que la calle siente hace tiempo. Pero que, encerrados en el poder, nadie de la mesa chica de Balcarce 50 supo leer a tiempo.

Fuente: Perfil