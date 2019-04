El Riesgo País llegó a 868 puntos y alcanzó un nuevo récord

Print This Post

Los precios de los títulos públicos emprendieron una nueva baja este martes y el Riesgo País renovó los niveles máximos en casi cuatro años, hasta los 868 puntos básicos.

En la plaza financiera advirtieron que las noticias políticas, en un año que tendrá un intenso calendario electoral, empiezan a repercutir en la valuación de los activos, ya sacudidos por los negativos indicadores económicos.

El indicador de JP Morgan, que mide el diferencial de tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con sus pares emergentes, avanzaba 23 enteros o 2,7 por ciento este martes, a la brecha más alta desde el 17 de junio de 2014 (873 puntos básicos).

Con cierta sorpresa, este martes se conoció el lanzamiento del libro de memorias de la ex presidente Cristina Kirchner. En base al adelanto de la publicación, que será presentada formalmente el próximo 9 de mayo en el marco de la Feria del Libro, algunos analistas apuestan a que el acto cultural será un virtual lanzamiento de la candidatura presidencial de la actual senadora nacional de Unidad Ciudadana.

Una eventual polarización electoral, frente a la pretensión de continuidad del presidente Mauricio Macri, agrega más tensión a un atribulado mercado financiero, debido a las dificultades que atraviesa el país para financiar su déficit público, en un marco de recesión y la mayor inflación en 27 años, que forzó a un histórico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares.

La actual gestión, debilitada en lo político luego de impulsar un acuerdo de precios y un congelamiento de tarifas que nunca formó parte de su programa de Gobierno, podría encontrar en las elecciones de octubre como contrincante a la ex jefa de Estado, cuyo segundo mandato se caracterizó por el control de cambios y el default de la deuda reestructurada, debido al incumplimiento de los fallos adversos en los Estados Unidos en las causas iniciadas por los holdouts.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, subrayó que los precios en baja de la renta fija doméstica padecen “la misma dinámica desde hace meses y van a seguir así hasta que aparezcan fundamentos macroeconómicos que justifiquen una reversión de las cotizaciones”.

Martínez Burzaco añadió que otra novedad política que aportó algo de ruido al mercado fue la “confirmación de la gobernadora María Eugenia Vidal como candidata a la reelección en la provincia de Buenos Aires”, pues al desechar cualquier chance de postulación a la Presidencia el oficialismo prescinde de una “carta ganadora” en caso de que Macri decida dar un paso al costado en sus aspiraciones reeleccionistas. “Algunos inversores mantenían esa expectativa”, sostuvo el economista.

Durante la presentación de los resultados fiscales de marzo, el propio ministro de Hacienda Nicolás Dujovne señaló que “la suba del Riego País tiene que ver con la incertidumbre política. Sobre todo, la duda de los mercados sobre las propuestas de la oposición; las nuestras están muy claras”.

No obstante, el analista financiero Christian Buteler atribuyó el repunte del Riesgo País a las mismas razones que las expuestas en los últimos meses, que trascienden lo político: “El Gobierno tiene grandes dificultades para generar confianza, porque las medidas que adopta da la impresión que ni ellos las creen. Y es probable que a seis meses de la elección sea difícil que logren recomponer esa confianza”.

Buteler explicó que el “riesgo” económico se impone aún al político. “El lunes hubo una caída de reservas de más de dos millones de dólares por los pagos de deuda, pero los activos vienen retrocediendo desde el último desembolso del FMI. El Riesgo País no afloja, y cuando el mercado está tranquilo, los inversores aprovechan a vender bonos. Hoy en el mercado de cambios hubo volumen récord de operaciones superior a USD 900 millones por la venta de dólares. Todos juntos estos elementos dan un ‘combo’ complicado y se entiende esa aversión que hay al riesgo argentino”.

El economista Gustavo Ber coincidió en que “más allá de algunos selectivos rebotes técnicos, impulsado por bancos de inversión del exterior que despiertan incluso suspicacia, la crisis de confianza sigue a flor de piel entre los inversores dado que la incertidumbre electoral resulta extrema, y ello abre diferentes escenarios económicos asociados que tienen fuertes implicancias en las valuaciones”.

Por otra parte, durante la rueda trascendió que la Anses podría salir a recomprar bonos Discount y Bonar 2020, para apuntalar los precios, reducir la rentabilidad y ponerle “paños fríos” al Riesgo País.

La caída de precios de la deuda pública es notoria, en particular para las emisiones del tramo medio de la curva de vencimientos, una vez finalizado el acuerdo con el FMI en 2020.

El Bonar 2024, un título en dólares con legislación argentina, acumula una baja de uno por ciento en dólares, a 89 dólares por lámina de 100, mientras que su rentabilidad alcanzó un inédito 17 por ciento anual en moneda dura, sin rival en los mercados de renta fija. El Bonar 2025 rinde un 16,5 por ciento en dólares, por encima de las tasas que ofrecía en septiembre pasado.

“Ello se refleja con claridad en una curva invertida en dólares, donde los bonos cortos exhiben rendimientos del 16 por ciento, lo cual se complementa con un Riesgo País y los Credit Default Swap (seguro por riesgo crediticio) por las nubes que hasta ahora no permiten vislumbrar un regreso al crédito voluntario externo, crucial para el programa financiero a partir del 2020 cuando se agoten los recursos del FMI”, manifestó el titular del Estudio Ber.

“A una eventual candidatura de Cristina Kirchner no la veo como para que haya saltado el Riesgo País, no es un ‘cisne negro’, es decir un evento inesperado. Todos sabemos que es muy probable que vaya a jugar. Obviamente un lanzamiento de Cristina va a tener una incidencia en el mercado, pero no hay que olvidar que en abril de 2015 el candidato iba a ser Daniel Scioli y el Riesgo País estaba más bajo que ahora”, comentó Buteler.