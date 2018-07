Print This Post

El rosa brillante es el color más antiguo del mundo, según aseguran los científicos que analizaron pigmentos hallados en unas rocas de hace 1.100 millones de años en el desierto del Sahara en Mauritania, según el estudio publicado en la revista científica Pnas.

Los científicos descubrieron estos pigmentos en una antigua y microscópica cianobacteira extraída de unas “lutitas negras marinas, que fueron halladas en el desierto africano”.

Se trata del “color biológico más antiguo”, indicaron los investigadores, que destacaron que su antigüedad es de más de 500.000 años, la mayor datada hasta la fecha, según el estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Arts (Pnas).

“Los pigmentos rosa brillante son fósiles moleculares de la clorofila que fue producida por un antiguo organismo fotosintético que vivía en un antiguo océano que desapareció hace mucho tiempo”, explicó Nur Gueneli, científica de la Universidad Nacional Australiana, que descubrió estas moléculas durante sus estudios de doctorado.

Los investigadores machacaron las rocas de más de mil años de antigüedad hasta convertirlas en polvo, pero antes extrajeron y analizaron los organismos antiguos en ellas.

En esos fósiles los colores iban de rojo sangre a morado oscuro en su forma concentrada y rosa brillante cuando se diluía, según los científicos.

“El análisis preciso de los pigmentos antiguos confirmó que una minúscula cianobacteria dominaba la base de la cadena de alimentación en los océanos hace mil millones de años, lo que ayuda a explicar por qué no existían entonces los animales”, añadió Gueneli.

Las rocas fueron enviadas a la universidad por una compañía petrolera que buscaba petróleo en el desierto del Sahara hace diez años.