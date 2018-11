El sueño pesado

Connect on Linked in

Una modelo se ha llenado de hamburguesas y comida chatarra para aumentar 137 kilos en solo tres años, en un extraño intento de convertirse en la mujer más pesada del mundo.

Conocida como Lilith la Cenobita, la modelo desnuda dice que algunas personas la ven como una “diosa”, y espera algún día ser la mujer más pesada del Libro Guinness de los Récords Mundiales.

La joven de 26 años de las islas Azores, frente a las costas de Portugal, creció pobre, en un lugar donde era difícil conseguir comida, y luchó contra un trastorno alimentario en su adolescencia, al ver la comida como “una cosa prohibida que no debe disfrutarse”.

El miedo y la culpa que Lilith asociaba con la comida desaparecieron cuando se le diagnosticó una encefalopatía hepática terminal en 2015, como resultado de complicaciones de una enfermedad rara con la que nació. El impactante diagnóstico cambió su forma de pensar acerca de la comida, y descubrió online la comunidad feedism, que involucra aumentar de peso para cumplir con un fetiche sexual.

Y Lilith, quien insiste en que solo come cuando un “alimentador” la alimenta, acumuló 137 kilos en solo tres años, pasando de 50 a su peso actual de 188 kilos. Ahora pretende pasar a la historia convirtiéndose en la mujer más pesada en el Libro Guinness de los Récords Mundiales. El récord actual para la mujer viva más pesada es de 291 kilos, y el registro para la mujer más pesada de la historia es de 539 kilos.

Lilith explicó: “Si eres un alimentador, es un fetiche alrededor de alimentar a alguien, rellenarlo y ayudarlo a ganar peso. Literalmente, no como nada, a menos que me lo proporcione un alimentador. Crecí sin hogar por lo que era difícil conseguir comida. Si alguien alguna vez me alimentó, fue hecho por amor. También pasé la mayor parte de mi vida con anorexia, la comida era esa gran cosa prohibida que existía solo para atormentarme”.

“Hace unos años, cuando descubrí que era enferma terminal, decidí entregarme a mi pequeño secreto culpable y comer todo lo que pudiera”, continuó. “Quiero ganar. Romper récords. Dejar atrás algo histórico. Mi aumento de peso, pérdida de peso y estancamiento de peso están más allá de mi control. Dado que solo como cuando alguien elige alimentarme, mi peso depende totalmente del capricho de la comunidad alimenticia. Con suerte, me alimentaran lo suficiente como para alcanzar mi meta. Como modelo web y estrella de video, muchos de mis fans me miran porque les gusta el hecho de que sigo creciendo”, dijo.

Lilith también respondió a las personas que podrían criticar su estilo de vida y habló sobre la positividad corporal a otras mujeres más grandes.

No pueden usar mi salud como una razón, porque de todos modos staré muerta en algunos años”, dijo la modelo. “No pueden usar la asistencia estatal como una razón porque no es lo que busco. No pueden usar mi apariencia como una razón, porque soy vista como una diosa para muchas personas. Así que no hay razones válidas para quejarse, solo admitir que no les gustan las personas gordas.”