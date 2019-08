Elecciones 2019: Que se elige en las Paso

Print This Post

Este domingo, se llevarán a cabo las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en la que los ciudadanos argentinos de todo el país elegirán a los candidatos a presidente y vicepresidente que competirán en las generales del 27 de octubre.

Además, también se definirán los candidatos para renovar 130 banca en Diputados, mientras que en ocho provincias se elegirán a los representantes que competirán en octubre para ingresar al Senado.

La Cámara alta debe renovar 24 bancas en las elecciones legislativas de este año. Las provincias de Salta, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires elegirán tres senadores nacionales para renovar un tercio del Senado.

Los partidos y frentes podrán participar de las generales siempre y cuando alcancen el 1,5% de los votos válidos emitidos durante las Paso. Mientras que en función de los resultados que cada lista obtenga quedarán reconfiguradas las boletas para octubre.

Las Paso son obligatorias para todos los ciudadanos empadronados, estén o no afiliados a un partidos políticos. Están incluidos los jóvenes a partir de los 16 años hasta los mayores de 75, así como también los extranjeros que estén habilitados para votar.

Quienes no voten este domingo deberán justificarse ante la Justicia electoral. Asimismo, el hecho de no sufragar en las Paso no impide hacerlo en las generales de octubre.

El elector deberá poner en el sobre solo una opción para cada categoría que se elige, tanto para cargos nacionales (diputados y senadores), como para los locales (legisladores provinciales, concejales). Se pueden votar boletas completas o cortar para seleccionar opciones de distintos espacios.

Si dentro del sobre no se coloca la boleta de un precandidato para una determinada categoría, el voto será considerado en blanco. Mientras que será nulo si hubiese dos opciones para la misma categoría.