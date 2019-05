Elecciones 2019: Ya se puede consultar el padrón

Print This Post

La Cámara Nacional Electoral publicó este viernes el padrón provisorio para los comicios nacionales de 2019. En esta nota se puede comprobar la veracidad de los datos del votante ingresando el número de DNI y el distrito. La página también da la posibilidad de efectuar reclamos en caso de que los datos no sean correctos. La fecha límite para hacerlo es la medianoche 24 de mayo.

El 12 de julio se publicará el padrón definitivo para las primarias y el 27 de julio se darán a conocer los lugares y mesas de votación.

El padrón definitivo para las elecciones generales será publicado el 27 de septiembre, y la los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) se celebrarán el 11 de agosto; el 27 de octubre serán las elecciones generales, donde también se renovarán 130 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en senadores, mientras que el eventual ballotage tendría lugar el 24 de noviembre.

A la vez de las fechas, las miradas del espectro político están atentas a lo que suceda el 22 de junio, el último día que los partidos tienen para presentar sus listas de precandidatos.

Mauricio Macri y los principales referentes de Cambiemos han reafirmado en distintas ocasiones su intención de que el presidente compita para lograr su reelección. También han anunciado sus precandidaturas los referentes de Alternativa Federal Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, así como Daniel Scioli, Nicolás del Caño –por parte del Frente de Izquierda- y el economista José Luis Espert, por el Frente Despertar.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, por su parte, no ha hecho un anuncio formal acerca su intención de competir en los comicios, pero se encuentra dando numerosos pasos para formar consensos y darle así forma a forma a su precandidatura como representante de Consenso 19.

Luego restará determinar si Lavagna acepta realizar una primaria con los precandidatos de Alternativa Federal, o si mantiene su postura acerca de la necesidad de evitar esta instancia.

La incógnita principal gira alrededor de la posibilidad de que la ex presidente Cristina Kirchner se postule para presidir el país por tercera vez. De esta decisión dependerá también la eventual candidatura de otros referentes del espacio kirchnerista.

La ex presidente y actual senadora presentó en la noche del jueves su libro “Sinceramente” en la Feria del Libro. La senadora analizó la coyuntura nacional y, en una referencia velada al consenso llamado por el gobierno nacional, dijo que “va a ser necesario algo más” y abogó por un “contrato social de todos los argentinos y las argentinas, con metas verificables, cuantificables”.

No obstante, la ex presidente no dio definiciones sobre su posible candidatura. En el caso de las elecciones legislativas de 2017, esperó hasta las últimas horas previo al cierre de listas para anunciar su participación en el proceso electoral.