Elecciones en Bolivia: Evo Morales cerró su campaña con baile

El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien busca su cuarta reelección, sostuvo que en las elecciones del próximo domingo en su país van a darle “una paliza a los neoliberales”.

“Estamos convencidos, quiero decirles, que en estas elecciones nuevamente vamos a dar paliza a los vende patrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales”, alentó Evo Morales.

En la recta final del cierre de campaña, el presidente boliviano enumeró una serie de propuestas asegurando que se quedará como mandatario de su país.

“Estamos acá con un proyecto político de liberación, con un programa de gobierno del pueblo, también para la liberación, pero también para desarrollar nos”, explicó Evo, según publica el diario El Deber. “Se ha juntado la megacoalición”, acusó Morales relación al frente que encabeza Mesa y que amenaza con disputarle el domingo su continuidad en el poder.

Mientras Evo Morales se fue a hacer fuerte a El Alto, su rival, Mesa, se concentró en la zona más hostil para el presidente boliviano, Santa Cruz de la Sierra. “Camba y colla, este y oeste, Andes y llanos, norte y sur; una sola unidad que define que no nos vamos a concentrar en una sola palabra, somos bolivianos, somos toda esa savia, y hoy más que nunca se ha unido”, manifestó el candidato de la CC.

“Ustedes representan la pujanza de una construcción nueva, renovadora, que le dice basta a quiénes nos están gobernando y creen que se van a quedar para siempre, y no se van a quedar, porque ‘ya es demasiado’”, expresó aludiendo a su eslogan de campaña”, agregó.

Para cerrar, el candidato opositor recordó cuando se había votado en Bolivia para impedir la reelección indefinida, algo que no está pasando al punto que Evo Morales de ganar el domingo se convertiría en el presidente más veces elegido en Latinoamérica.

“El 21 de febrero de 2016 en Santa Cruz, al gobernante autoritario que nos preguntó si queríamos que él se reelija indefinidamente, le respondimos un categórico no, y no se quedó olvidado, no se diluyó con las triquiñuelas y las trampas del Tribunal Constitucional”, sentenció Mesa.