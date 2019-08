Elecciones PASO 2019: QuÃ© hacer si perdiste el troquel de la votaciÃ³n

Print This Post

Los electores salieron este domingo de la mesa de votación con un troquel, la constancia de emisión de voto: ¿qué pasa si alguien pierde ese documento?

Si el elector que perdió el troquel no figura en el Registro de Infractores al Deber de Votar, no requerirá hacer ningún trámite, según el sitio de la Dirección Nacional Electoral.

En cambio, si ese ciudadano figura en ese registro, deberá reclamar ante la Justicia Nacional Electoral y requerir que se verifique su firma en el padrón de la mesa en la que votó. El reclamo podrá hacerse por Internet o personalmente, en la Cámara Nacional Electoral o en la secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral correspondiente al domicilio del votante.

El Registro quedará constituido por la nómina de los electores nacionales mayores de 16 años y menores de 70 años que no hayan emitido el voto, ni hayan justificado su no emisión, indicándose en cada caso si se ha pagado o no la multa correspondiente.

“La no inclusión de una persona en dicho Registro bastará para tener por cumplida la obligación de votar a su respecto o por justificada su omisión”, subraya el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Es decir que una vez que una persona verifique que no figura en esa lista, puede prescindir del troquel.

La multa por no votar ni justificar la omisión en las primarias será de 50 pesos. Quienes no hayan votado en las primarias pueden hacerlo en las elecciones generales.

La multa podrá pagarse en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina y en las demás entidades que se habiliten para el cobro con la boleta de pago generada en el sitio web de la justicia nacional electoral.