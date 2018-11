Elevaron a juicio oral la causa por “Fútbol para Todos”

Connect on Linked in

La jueza federal María Servini envió este martes a juicio oral a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al ex titular de la AFA Luis Segura por el delito de “administración fraudulenta agravada” en la causa que investigó el programa “Fútbol para Todos”.

En su resolución, la jueza sostuvo que “Fútbol Para Todos” se transformó en un subsidio a los clubes que terminaron incrementando sus pasivos.

Además de los ex jefes de Gabinete, Fernández y Capitanich, fueron enviados a juicio el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, por ser el coordinador del programa, y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos otorgados por el programa estatal.

Están siendo juzgados también Rafael Armando Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús; los ex dirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco.

En la misma causa fueron sobreseídos el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.