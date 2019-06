Empieza el pago a jubilados nacionales con aumento y el medio aguinaldo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recordó las fechas en las que cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Los primeros dos grupos mencionados recibirán aumento y medio aguinaldo.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, en marzo pasado se anunció un adelanto del aumento por movilidad del 46 por ciento para 2019. De este modo, hasta febrero de 2020, los beneficiarios cobrarán 2.652 pesos por cada hijo.

Distinto es el caso de las jubilaciones y pensiones. De acuerdo con la Ley de Movilidad 27.426, el porcentaje de aumento es de 10,7 por ciento.

El incremento acumulado alcanza 23,9 por ciento -en marzo fue del 11,8 por ciento-. De esta manera, la jubilación mínima pasará a 11.535 pesos.

A su vez, la prestación máxima se ubicará en 76.268 pesos y 84.505 pesos, respectivamente.

En tanto, quienes perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (Puam), prestación que otorga Anses a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión, pasarán de los actuales 8.328 pesos a 9.228 pesos.

Calendario

Hoy comenzará el pago de los haberes y el medio aguinaldo de Jubilaciones y Pensiones que no superen los 13.103 pesos, según este cronograma:

Documentos terminados en 0, lo harán hoy; terminados en 1 mañana; en 2 el miércoles 12; en 3 el jueves 13; en 4 el viernes 14; en 5 y en 6 el martes 18; en 7 y 8 el miércoles 19; en 9 el viernes 21.

Jubilaciones y Pensiones que superen los 13.103 pesos:

DNI terminados en 0 y 1 el lunes 24; en 2 y 3 el martes 25; en 4 y 5 el miércoles 26; en 6 y 7 el jueves 27 y en 8 y 9 el viernes 28.

Las fechas de AUH son las mismas que para las asignaciones por Embarazo y quienes cobren en el banco o por cajero automático tendrán depositados sus haberes en las siguientes fechas, teniendo en cuenta la terminación del número de documento.

Terminado en 0, el lunes 10; en 1 el martes 11; en 2 el miércoles 12; en 3 el jueves 13; en 4 el viernes 14; en 5 el martes; en 6 el miércoles 19; en 7 el viernes 21; en 8 el lunes 24; en 9 el martes 25.

Asignaciones Familiares

DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 13; en 2 y 3 el viernes 14; en 4 y 5 el martes 18; en 6 y 7 el miércoles 19; en 8 y 9 el viernes 21.

Becas Progresar

DNI terminados en 0, por banco el lunes 10 y por correo el miércoles 12; en 1, el martes 11 (B) y el jueves 13 (C); en 2, el miércoles 12 (B) y el viernes 14 (C); en 3 el jueves 13 (C) y el martes 18 (C); en 4 el viernes 14 (B) y el miércoles 19 (C); en 5 el martes 18 (B) y el viernes 21 (C); en 6 el miércoles 19 (B) y el lunes 24 (C); en 7 el viernes 21 (B) y el lunes 24 (C); en 8 el lunes 24 (B) y el martes 25 (C); en 9 martes 25 (B) y (C).

La Anses informó a los beneficiarios que tanto el próximo lunes 17 (paso a la inmortalidad del General Güemes), como el jueves 20 (Día de la Bandera) no habrá pago debido a los feriados nacionales.