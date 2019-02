En dos aÃ±os se triplicÃ³ la asistencia a adolescentes por noviazgos con seÃ±ales de violencia

Print This Post

La cantidad de asistencias a adolescentes de entre 13 y 21 años con noviazgos violentos se triplicó en un lapso de dos años. Fue de 372 en 2016 a 935 en 2018. En 2017, la cantidad de asistencias había sido de 586. Las cifras corresponden a un relevamiento del Programa Noviazgos Sin Violencia del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y evidenciaron que sólo de 2017 a 2018 la asistencia creció un 60 por ciento.

Consultada por Infobae, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, Guadalupe Tagliaferri, evaluó que “no aumentaron los casos de violencia, sino la conciencia de qué es violencia”. “Una de cada tres mujeres en el mundo sufre este tipo de situaciones y lo llamativo es que en esta época los adolescentes sigan desarrollando prácticas de machismo”, analizó la funcionaria, para quien la situación “obliga a los adultos a seguir trabajando”.

“La mayoría de los pedidos de asistencia tienen que ver con violencia psicológica y tiene sentido si se tiene en cuenta que es así como generalmente empieza a manifestarse un violento -ahondó Tagliaferri-. Las mujeres adultas reconocen que empezaron a sufrir violencia en el noviazgo pero no lo supieron o no pudieron frenarlo a tiempo”.

La funcionaria destacó que “lamentablemente es muy común que en las primeras relaciones se confunda el control con expresiones de amor y de entrega total. Reconocer las señales de alerta en el noviazgo y poder pedir ayuda a tiempo es clave para la construcción de vínculos de pareja saludables”.

“En los noviazgos, la forma más usual de violencia es la psicológica”, dijo Tagliaferri sobre el principal pedido de asistencia que reciben. “Que me diga cómo vestir, me controle el celular o con quién y a dónde voy no suele ser percibido como violencia muchas veces”, enfatizó.

El Programa Noviazgos Sin Violencia tiene como objetivo brindar asistencia, orientación y acompañamiento a adolescentes que viven o vivieron situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas. Asimismo, ofrece atención a las familias de las víctimas de violencia.

El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad diseñó un test online que permite identificar si la relación de pareja presenta indicios o señales de violencia. El test, formulado con preguntas simples y concretas que apuntan a detectar comportamientos de control, dominación, humillación y descalificación presentes en la relación de pareja, se puede realizar desde cualquier dispositivo ingresando a buenosaires.gob.ar/elamorhacebien.

Desde la cartera señalaron que “cuando se habla de violencia de género automáticamente se piensa en agresiones físicas, amenazas, abuso sexual y femicidios. Sin embargo, la violencia puede presentarse en situaciones cotidianas en una relación de pareja y muchas veces pasar desapercibida”.

Negar, justificar o minimizar estas señales puede deberse al hecho de estar ligada afectiva y emocionalmente a la pareja, sumando además los mandatos impuestos por una sociedad culturalmente machista.

La atención a adolescentes que brinda el Programa Noviazgos Sin Violencia incluye:

– Abordaje psicológico individual y grupal para los integrantes de la pareja.

– Entrevistas de orientación.

– Grupos de orientación y asesoramiento para padres y familiares de adolescentes.

– Talleres de reflexión y grupos de madres adolescentes y de adolescentes sin hijos.

– Acompañamiento y asesoramiento en el área social.

– Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito sobre violencia familiar, derecho de familia y otras temáticas.

– Capacitaciones para instituciones que trabajen con adolescencia.

Preocupa a los expertos que los adolescentes sigan desarrollando prácticas de machismo

Para obtener asistencia se puede llamar a la línea 144 todos los días, las 24 horas, o acudir a cualquiera de los Centros Integrales de la Mujer ubicados en las distintas comunas de la Ciudad. “Tanto la línea telefónica como los centros representan un primer espacio de contención donde evaluamos el riesgo; si no hay riesgo fuerte, se trabaja con la chica evaluando cómo romper el vínculo, si hace falta hacer la denuncia, hablar con la familia o el colegio si ellas no se animan a hacerlo, acompañarlas en el proceso”, detalló la ministra.

Los especialistas recomiendan a las adolescentes prestar atención toda vez que un novio:

– Critique o pretenda que cambie la manera de ser, vestir o maquillarse

– Revise los mensajes en el celular. Quiera saber a toda hora con quién se habla, dónde y con quién está la otra persona

– Pida la contraseña de Facebook, Twitter u otra red como “prueba de amor”

– Reclame que no pasan tiempo juntos e intente que el otro pase menos tiempo con sus amigos

– Haga sentir menos, ignore o humille a la pareja cuando están solos o con otros

– Prohíba hacer ciertas actividades como estudiar, trabajar, salir, ver familiares o amigos

– Le dan celos las personas que rodean al otro

– No le gusta que su pareja salga con amigos/as y si lo hace habla por el celular todo el tiempo

– Cuando se enoja se siente miedo

– Amenaza con dejar a su pareja si no cambia o con suicidarse si se lo deja

– Culpa a los demás de su conducta o dice que su pareja le hace sacar lo peor de sí mismo.