En los horarios de 8 a 11 y de 14 a 17 no habrÃ¡ servicio de colectivos

Los choferes enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciarán este martes medidas de retención de servicios. Es por falta de pago de 4.500 pesos que la unión de empresa Buses Paraná a cargo de la prestación debía pagar este lunes.

Sin haber recibido el pago prometido, los trabajadores de UTA decidieron realizar la medida de fuerza este martes.

Según indicaron desde UTA Entre Ríos, la retención de servicios se concretará entre las 8 y las 11 de este martes. En caso de no tener depositado el dinero, antes del mediodía, repetirán la medida de fuerza entre las 14 y las 17.

La medida de fuerza responde a que este lunes, las empresas Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, no pudieron cancelar el pago de una suma de 4.500 pesos que debían abonar. Esa suma corresponde a una suma no remunerativa de 13.500 pesos acordada en la paritaria salarial que rige desde el 1° de junio. Aunque no había fecha de pago, se había acordado un plazo de pago que vencía este lunes a las 18.

La semana pasada se especuló que la promesa de la empresa había sido pagar esa suma de 4.500 pesos, lo que finalmente no ocurrió y la falta de pago, originó la retención de servicios que confirmó el secretario gremial de UTA, Sergio Groh. De esta forma, el servicio de transporte de colectivos se verá interrumpido, en principio, entre las 8 y las 11 de este martes.

Fuente: El Once.