En Nochebuena los paranaenses prefieren pasarla en casa

Los paranaenses optan en su mayoría por pasar el 24 de diciembre en casa, en familia, con comida casera o comprada, pero en algún hogar. En tanto, aquellos que se decidan por una cena navideña distinta y busquen un lugar donde salir a comer, se encontrarán con que esta capital provincial, no ofrece muchas opciones. Los lugares que abren sus puertas no son muchos y algunos trabajan con reservas ya que suelen ser comidas muy extensas por lo que los comensales no se renuevan. Para Año Nuevo el escenario se repite, registró AIM.

No son muchos los paranaenses que eligen que su cena de Navidad sea en un restaurante o comedor y por tal motivo, los locales que abren sus puertas para esta fecha no son tantos, aunque los que lo hacen trabajan muy bien, señalaron empresarios del sector gastronómico a AIM.

De todos modos, aclararon que “algunos locales que trabajan lo hacen con reservas por lo que conviene acercarse o llamar con anticipación para poder tener una mesa disponible para esta fecha en el lugar elegido”.

Igualmente, destacaron que “hay gente que por comodidad sale a comer, pero teniendo en cuenta que –sobre todo la Navidad- es una noche para pasarla en familia, no muchos eligen esta opción”. En Año Nuevo sucede lo mismo, detallaron.

Para los interesados se recomienda hacer reservas teniendo en cuenta que son cenas que se extienden mucho, no son renovables los comensales generalmente, ya que todos esperan las 12 para hacer el brindis, pedir un postre, hacer la sobremesa y por eso se hace difícil encontrar algún lugar.

No obstante, los restaurantes ofrecen “todo lo necesario para pasar una Noche Buena como en casa, con el mejor servicio, tranquilidad y confort”, destacaron.

Asimismo, apuntaron que “los bares generalmente son los que casi no trabajan ya que la gente hace la previa en su casa y después va a bailar”.

Las opciones

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Paraná informó a AIM sobre la apertura, cierre y disponibilidad, durante Navidad y Año Nuevo, de los establecimientos de comidas asociados a la entidad.

-Don Charras Asador Criollo (centro): 24/12, 31/12 cerrado – 25/12 y 1/1, abierto por la noche.

-Restaurant Don Charras Asador Criollo (ruta): Cerrado ambas jornadas.

-Restaurante La Fourchette (Gran Hotel Paraná): 24/12 y 31/12, abierto hasta las 15 – 25/12 y 1/1, cerrado.

-Restaurant Armonía (Hotel Maran): 24/12 y 31/12, abierto con cena especial, reserva previa – 25/12 y 1/1, abierto normalmente.

-Alameda Bar: 24/12 y 31/12, cerrado – 25/12 y 31/12, apertura a confirmar.

-Restaurante Las Barrancas (Hotel Mayorazgo): 24/12, abierto al público con cena de nochebuena y menú fijo – 25/12, abierto en horarios habituales – 31/12 abierto al mediodía, cerrado por la noche – 01/01 abierto en horarios habituales.

-Lobby Bar (Hotel Mayorazgo): 24/12 abierto – 25/12 abierto desde las 10.30 – 31/12 abierto hasta las 19 – 01/01 abierto desde las 10:30.

-Restaurante Lola Valentina: 24/12 Y 31/12 abierto solo mediodía – 25/12 y 1/1 cerrado todo el día.

-Restaurante Coscoino: Cerrado ambas fiestas.

-Comedor El Portal: Cerrado ambas fiestas.

-Comedor El portal Náutico: 24/12 y 31/12 abierto al mediodía – 25/12 y 1/1 cerrado todo el día.

-Las Farolas: 24/12 y 31/12 abierto solo mediodía – 25/12 cerrado – 1/1 abierto por la noche.

-Primer Piso Restaurant. Cerrado ambas fiestas.

-La Bartola: 25/12 y 1/1 abierto a partir de las 19.

-Nicassia Campo (Acceso Norte): 24/12 y 1/1 abierto por la noche.

-Nicassia Soho (Centro): 25/12, 31/1 y 1/1 abierto por la noche.

-Live Rock: 24/12 y 31/12 abierto hasta 16 – 25/12 y 1/1 abierto a partir de las 18.

-Pizzería Nogaro: 24/12 y 31/12 abierto hasta las 16 – 25/12 y 1/1 abierto a partir de las 18.

-Quinchos del Puerto: Cerrado ambas fiestas.

-El Olivo Restaurant: Cerrado ambas fiestas.

-Giovanni: 24/12 y 31/12 abierto al mediodía – 25/12 y 1/1 cerrado.

-Las Vegas: 24/12 y 31/12 cerrado – 25/12 y 1/1 por la noche.

-Flamingo Grand Bar: 24/12 y 31/12 abierto de 7 a 17 – 25/12 abierto a partir de las 17 -1/1 cerrado.

-La Zona Parrilla: Cerrado ambas fiestas.

-El Estribo: Cerrado ambas fiestas.

-Russll Beer Pub: Cerrado ambas fiestas

-Boston Beer Pub: 24/12 y 31/12 cerrado – 25/12 y 1/1 abierto a partir de las 18.

Pasaje 501: Cerrado ambas fiestas.

-Brooklyn Resto Bar: 24/12 y 31/12 cerrado – 25/12 y 1/1 abierto por la noche.

-Jardines del Triangular (Oro Verde): 24/12, 25/12 y 31/12 cerrado – 1/1 abierto por la noche.