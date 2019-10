En redes, Calamaro defendió a Carrasco

Print This Post

El músico Andrés Calamaro se refirió a la sorpresiva muerte del periodista Lucas Carrasco, condenado a nueve años de cárcel el mes pasado. “No era violador”, tuiteó el cantante. “Lo condenó la ley del hashtag siempre funcional a la opinión pública”.

El periodista Lucas Carrasco fue hallado sin vida este domingo en el ingreso a su departamento, en la ciudad de Paraná. El 12 de septiembre pasado, había sido condenado a nueve años de prisión por “abuso sexual agravado por acceso carnal”.

La noticia tuvo una gran repercusión en Twitter, red social en la que Carrasco era muy activo y comenzó a hacerse famoso. Fue Andrés Calamaro uno de los primeros en referirse al fallecimiento del periodista y publicó una serie de mensajes.

“Lucas Carrasco… no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido… No presumía de conducta precisamente… No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven… QEPD”, escribió el músico.

“Lucas… caramba, qué putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag… El odio al hombre, la estética del rencor. LA VíCTIMA CARRASCO… Sabemos que es así”, agregó Calamaro.

Ante los tweets del músico, muchos seguidores le salieron al cruce. “‘No fue un violador’. ¿Posta Andrés?”, le preguntó un hombre. “Es la víctima del delirio colectivo y lo sabemos. Lo condenó la ley del hashtag. El odio al hombre. Culpable de haber leído más libros que la media. Condenado por relaciones consentidas”, respondió el músico.