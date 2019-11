En rol opositor, Macri dijo que seguirá en la política

Connect on Linked in

“Para todos aquellos que ya desde el año 2003 me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les quiero decir que estoy acá, que no me voy a ir a ningún lugar, que hay Mauricio para rato; o debería decir que ‘hay gato para rato’”. El presidente Mauricio Macri concluyó así un breve discurso que dio ayer en la última reunión de gabinete ampliado de su gobierno. La cumbre se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), a una semana de que el oficialismo fue derrotado en las urnas por el Frente de Todos.

El jefe del Estado llegó al edificio del ex Correo Central pasadas las cuatro de la tarde, en un helicóptero, unos 50 minutos después de la hora pautada. Su discurso fue pronunciado en un tono calmo y recorriendo el escenario. “Esto recién empieza”, dijo, a modo de síntesis, acerca de la nueva etapa que afrontará Cambiemos cuando el 10 de diciembre deje el gobierno nacional y pase a ser oposición.

Antes de Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti; el candidato a vice y senador nacional peronista Miguel Angel Pichetto; la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el reelecto jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, compartieron una mesa desde la que cada uno convocó a continuar construyendo la ahora coalición opositora.

“Sí, se puede”, cantaron los dirigentes y los funcionarios reunidos en uno de los auditorios del CCK.

La última reunión del gabinete ampliado fue el 15 de agosto, cuatro días después de la derrota del oficialismo en las Paso. Aquella cumbre ofició de catarsis. Los principales dirigentes subieron al escenario para levantar el ánimo. Elisa Carrió llegó a prometer un triunfo “por paliza” para el 27 de octubre. Dos meses y medio después, Macri, a su retorno de Chapadmalal, donde descansó tres días, presidió una reunión con sabor a despedida.

El Presidente sostuvo que la “sintonía” alcanzada dentro del oficialismo incluía “a los gobernadores radicales”, ausentes ayer en el CCK. “El mal tiempo no les permitió llegar”, dijo sobre el faltazo de Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Discusión abierta

Desde el radicalismo, hay cierta resistencia a cerrar ya la discusión del liderazgo de la coalición que ahora deberá aprender a desenvolverse en la oposición. Cornejo asumirá como diputado nacional. La coalición debe avanzar hacia “una conducción colegiada con los principales referentes del radicalismo y del PRO”. También dijo: “No creo que pueda haber un liderazgo único en la oposición”.

“Desde el lugar donde me toque, voy a seguir, y espero que con todos ustedes, trabajando para lograr ese país que nos merecemos, que hoy vemos más cerca que nunca, porque sentimos que estamos parados sobre bases y podemos proyectar un futuro distinto”, afirmó el presidente, a poco más de un mes de dejar su cargo.