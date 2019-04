En su libro, Cristina develó que Fútbol para todos fue idea de Urribarri

Connect on Linked in

El programa Fútbol para Todos fue una idea de Sergio Urribarri admitió en Sinceramente, la ex presidenta Cristina Fernández. El libro, recientemente lanzado a la opinón pública, batió récords de venta. Será presentado el 9 de mayo por la ex mandataria en la Feria del Libro.

En la página 235 de su libro Sinceramente, Fernández de Kirchner admitió que el programa Futbol para todos, que permitió la televisación gratuita de todos los partidos de la primera A durante varios años, fue una idea que le llevó el entonces gobernador entrerriano Sergio Urribarri.

La ex mandataria recordó que el 20 de agosto de 2009 se lanzó el programa por cadena nacional. “Esa idea surgió del entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Es algo que nunca dije públicamente porque las represalias contra él por parte del Grupo Clarín iban a ser terribles”.

“Un día el ‘Pato’, que es como le decíamos a Urribarri, me vino a ver a Casa de Gobierno y me contó su idea. En ese momento él tenía relación con dirigentes del fútbol porque el hijo era jugador no recuerdo de qué club – creo que Boca -, y me dijo: “Podemos recuperar el fútbol ¿Querés?”. Aunque Cristina manifestó que primero se opuso, luego admitió que se dejó convencer.

Además, la ex presidenta contó que la convocatoria al ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, fue también por recomendación de Urribarri. “Sobre él me había hablado el gobernador de Entre Ríos, el ‘Pato’ Urribarri, cuando se enteró que lo íbamos a hacer (a estatizar la petrolera) y me había traído su curriculum (el de Galuccio), que me resultó impecable”.