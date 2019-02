Enterraron a Natacha Jaitt en el cementerio israelita de La Tablada

Connect on Linked in

Los restos de la modelo y conductora Natacha Jaitt fueron inhumados esta tarde en el cementerio israelita de la localidad bonaerense de La Tablada.

“Los que quieran despedir a mi hermana estaremos en el cementerio La Tablada a las 13:30. Muchas gracias”, escribió Ulises Jaitt en su cuenta de la red social Twitter.

El cementerio está situado en la calle Donovan 741, de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No descartan ninguna hipótesis

Mientras los investigadores continúan con los análisis para determinar la causa de la muerte de la muerte Vedette, su hermano advirtió que existe “un mundo de contradicciones” en las declaraciones de las cinco personas que estuvieron con la mediática en el salón de fiesta “Xanadú”, y afirmó que no descarta ninguna hipótesis.

El periodista se encontraba de vacaciones en Brasil junto a la hija de Natacha Jaitt cuando ocurrió la muerte, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Recién llegado al país, resaltó el trabajo de los fiscales que trabajan en el caso aunque dijo que también está averiguando por su lado.

“Hay que esperar, pero viendo la declaraciones de la gente que estuvo ahí ya hay contradicciones. Hay gente que dice que no vio a nadie consumir nada, otros dicen que Natacha no tenía drogas, otros dicen que sí. El grupo se contradice, la mitad dice una cosa y la otra mitad dice otra. Hay un mundo de contradicciones, eso ya me alarma porque hablamos de que no coinciden todos con el relato. Y eso abre la puerta a investigar bien lo que pasó. No están todos con el mismo relato. Por eso vamos a seguir investigando hasta el final para ver lo que pasó”, sostuvo.

Ulises añadió además que: “No descarto nada ni quiero decir nada hasta que hayan pruebas. Hay muchas hipótesis. No voy a parar porque quiero que se haga justicia por la memoria de mi hermana”, añadió.