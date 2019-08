Entraron, la maniataron y le robaron

Connect on Linked in

Delincuentes que ahora busca la policía ingresaron a una despensa ubicada en calle Victoria 472, entre San Luis y La Rioja, encerraron a la dueña en el baño y le robaron el dinero.

La propietaria, de nombre Lucrecia, informó que “el asalto ocurrió alrededor de las 18, cuando abrí el negocio. Entraron, me pidieron comida y fiambre. Empecé a cortar y uno de los dos hombres se fue por el costado hacia una mesada, donde sacó un celular. Después fue al mostrador, a la caja, se llevó el dinero que había y me encerró en el baño. Se fueron corriendo para el lado de calle San Luis”.

“Cuando me pidió el fiambre y empezó a mirar para todos lados me di cuenta de que me iban a robar. Todo pasó en 10 minutos. Tengo hace tres años este negocio y nunca me robaron, y eso que trabajo hasta las 22:30”, indicó.

Comentó que “la Policía vino enseguida porque tenemos un grupo de WhatsApp con los vecinos. Automáticamente cerré la reja y puse en el grupo lo que me había pasado. Vinieron a tomarme los datos para hacer la denuncia”.

“Me robaron dos hombres de 30 y 40 años aproximadamente, nunca los había visto por esta zona. Es una zona iluminada, movida. Me robaron 600 pesos porque recién había abierto el negocio. No se llevaron ni mi bolso, ni el otro celular, ni mercadería”, agregó.

Elonce.com