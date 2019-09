Entregan herramientas y aportes a jóvenes del programa Crecer

Connect on Linked in

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, hizo entrega de las herramientas a los jóvenes que participaron del programa Crecer en el departamento Paraná. Además se entregaron aportes correspondientes al programa Poder Popular, destinados a organizaciones y grupos asociativos.

Durante la mañana del martes, 75 jóvenes de Tabossi, María Grande y Hasemkamp recibieron las herramientas correspondientes a sus proyectos productivos o de servicios tras cumplir con el cursado del programa Crecer.

La titular de la cartera social, Laura Stratta, celebró la articulación y “el trabajo en equipo que hemos desarrollado en estos casi cuatro años de gestión, que es un modo de hacer y construir que nuestro gobernador Gustavo Bordet promueve y que nos ha permitido llegar al territorio con respuestas integrales a las demandas sociales, especialmente en los tiempos difíciles que nos toca atravesar en estos años, de un fuerte deterioro del tejido social y con el retiro del Estado nacional en el diseño de las políticas sociales”. En ese marco rescató la vivencia que algunos participantes del programa compartieron: “Esta política pública los ayudó a crecer, y de eso se trata, de poder darles no sólo las herramientas materiales sino también la posibilidad de capacitarse para fortalecer sus saberes, sus habilidades y oficios, para que puedan desarrollarse. Me parece importante y potente una idea que señalaron: la importancia de no bajar los brazos, algo que en tiempos difíciles hay que sostener. Para acompañarlos en ese camino es que construimos un Estado presente, que tiende puentes, que abre puertas y genera oportunidades, y de eso se trata Crecer”.

También destacó la decisión del gobernador Bordet “de priorizar dentro de la agenda pública el desarrollo social y humano, que tiene que ver con todo esto que venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos. Porque también tomamos la decisión de que los programas no queden solamente en las ciudades grandes, si no que puedan llegar a cada rincón del territorio, a cada entrerriano y entrerriana que lo necesite”.

En Tabossi, el presidente municipal, Néstor Landra, celebró “la posibilidad de un programa, que promueve un estudio y una planificación que les permite insertarlos en el mercado laboral. Es una grandiosa oportunidad”. Asimismo destacó la tarea del Ministerio de Desarrollo Social y de los legisladores, “porque es importante el trabajo articulado entre los poderes del Estado para que estas políticas se puedan desarrollar con el presupuesto necesario”.

Otra economía

En la localidad de María Grande, su intendente Hugo Maínsostuvo “Es un gusto hacer esto. En primer lugar quiero agradecer porque este programa da la posibilidad a estos jóvenes que van a tener una herramienta para poder comenzar una actividad o seguir desarrollándola aquellos que ya la tenían incipientemente. La posibilidad de tener trabajo y poder conseguir alguna actividad laboral que le permita hacer el sustento de cada uno y de sus familias”.

Además, Main valoró la Ley de economía social que definió como: “un hito importante, ya con algunos años transcurrida y con iniciativa del Gobierno de la provincia ha demostrado las bondades que puede llegar a tener para estos jóvenes emprendedores que necesitan ese pequeño empujón y oportunidad donde el Estado tiene que estar presente y no desentenderse”.

Juan Carlos Kloss, intendente de Hasenkamp, al hacer uso de la palabra expresó: “Hoy es un día de alegría para nuestro pueblo, porque una vez más estamos junto a las autoridades provinciales entregando estas herramientas de trabajo. Durante este tiempo de gestión hemos demostrado que trabajar juntos significa estos hechos, desde el lugar que nos toca estar, para que otros puedan tener la posibilidad de crecer en la vida. Yo siempre digo que la importancia que tiene un gobierno que acompaña el crecimiento de sus emprendedores es fundamental para concretar los sueños y generar trabajo”.

Allí también se dirigió a los presentes el diputado provincial Diego Lara quien agradeció a la titular de la cartera social por “el acompañamiento en los momentos difíciles que ha pasado María Grande, allí ha estado el Estado provincial de la mano de la ministra y por voluntad política de Gustavo Bordet. Nos acompañó en todos los programas sociales que pudimos llevar adelante, con acompañamiento de la legislatura también. Comparto la alegría de ustedes de poder recibir este acompañamiento a través de una herramienta de trabajo, que les va a posibilitar seguir para adelante en una Argentina que sabemos que está muy difícil, sabemos que hay un grado importante de desaliento en la sociedad, pero hay que tener una mirada esperanzadora para lo que viene”.

Detalles

Dicho programa prevé una capacitación en emprendedurismo con clases semanales por tres meses, donde además los jóvenes realizan la planificación y diseño de sus emprendimientos acompañados por los capacitadores.

En este sentido, Yanina Andrade de la localidad de Tabossi trabajó en la planificación de un proyecto del rubro imprenta y sobre su experiencia en el programa compartió: “somos de distintos rubros, pero hemos aprendido para crecer y el día de mañana tener cada uno nuestro trabajo. Agradezco a nuestra Ministra por estar presente, y realizar estas gestiones que ayudan y mucho. Con nuestros compañeros hemos formado equipo durante estos tres meses, siempre nos relacionamos entre localidades pero estos meses han sido un crecimiento para cada uno. No hay que bajar los brazos, a veces cuesta, es difícil, pero no hay que abandonar”, dijo y alentó a los demás egresados a “que puedan seguir, buscar siempre una salida y no dejar que esas herramientas estén quietas, si no que hay que darles un uso, mucho o poco nos va a servir siempre para nuestra independencia y nuestra necesidades económicas”.

Mientras que en María Grande, Claudia Romero, también beneficiaria del programa, también agradeció “a todo el grupo Crecer porque todo esto que hemos hecho lo realizamos en grupo. Estoy muy contenta de los chicos que nos tocó en el grupo, orgullosa y feliz porque gracias a todos y a las autoridades que nos ayudan podemos tener todo esto, progresar y tener un futuro”.

A su turno, Estafanía Ibarrola en Hasenkamp, también agradeció “a todos los talleristas, y a todos los que nos han dado esta gran oportunidad de poder realizar un emprendimiento, un nuevo camino. El paso por el programa fue hermoso, aprendimos muchas cosas, por eso de parte de todos los chicos queremos agradecerles a todos, porque si no fuera por el Crecer algunos no tendríamos el impulso para poder comenzar”.

Otros aportes

Además durante la jornada, en Hasemkamp recibieron financiamiento la Asociación Civil Comparsa Marumbá y el Asociativo Barrio de Pie. Mientras que en María Grande fueron la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona, Bomberos Voluntarios de la ciudad y el Club Atlético María Grande, los beneficiarios. Todos ellos a través del programa Poder Popular y por un monto total de inversión de 473 mil pesos.

En ese sentido, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios explicaron que se trata del tercer aporte que reciben del programa. “Hicimos los vestuarios, después hicimos la cocina para el cuerpo activo, y este nuevo aporte es para tener una provisión de agua propia, vamos a hacer un pozo, yrefuncionalizar el tanque del ferrocarril, va a ser pintado en el interior y el exterior, el municipio también va a colaborar. Estamos muy agradecidos”.

De los actos también acompañaron Luis Precerutti, secretario de Economía Social y Gonzalo Remedi, titular del programa Crecer, entre otros funcionarios provinciales y municipales de cada localidad.