Entrerrianos aúnan ideas para salvar el Ferrocarril Urquiza

La ONG Ferroclub de Villa Elisa, que conduce el Tren Histórico de esa localidad, se reunió esta semana con un grupo de vecinos para definir alternativas que permitan iniciar la recuperación de los trenes, ante lo que ellos consideran un estado de abandono e inminente desaparición del llamado Ferrocarril de la Mesopotamia. La idea inicial es, reactivar 60 kilómetros de vía para utilizarlas como servicio de cargas y abaratar costos de transporte para la Cooperativa Arrocera villaelisense. “Al no haber ningún reclamo desde las tres provincias de la Mesopotamia, a la Nación le parece que está todo bien, pero no es así”, dijo a AIM el líder de Ferroclub, Rafael Pirolla.

El ferrocarril Urquiza es el único de trocha media (internacional) que tiene el país. Actualmente, se encuentra casi inactivo, salvo por los servicios interurbanos de Paraná Campaña (San Benito y Colonia Avellaneda), y una línea de la empresa Trenes Argentinos (rotulada bajo el nombre Belgrano Cargas), que transporta, dos veces por semana, un cargamento de piedras en el circuito Zárate-Curuzú Cuatriá. Las evidencias de abandono de los ramales entrerrianos, como así también del resto de las provincias atravesadas por el Urquiza, son alarmantes, y evidencian una decisión tácita del Gobierno de eliminar definitivamente las posibilidades de una reactivación ferroviaria.

Pero en el caso de Villa Elisa, lo particular fue que la inquietud de recuperar los ferrocarriles no nació sólo de personas apasionadas por los trenes, sino de la necesidad concreta de la Cooperativa Arroceros Villa Elisa, de alivianar los costos de traslado de su producción y aliviar así su situación financiera.

De allí salió la iniciativa de recuperar, inicialmente, 60 kilómetros de vías para conectarse con el puerto de Concepción del Uruguay. Para esto, se necesita acondicionar el ramal, por donde actualmente circula el Tren Histórico de Villa Elisa, y adaptar los rieles para transportar cargas. “Hay una gravísima situación económica en la Cooperativa Arroceros. En lo que respecta a costos para llevar por barco el arroz desde Villa Elisa hasta Ibicuy, a una distancia de 250 kilómetros, cada tonelada es más cara que un barco de exportación desde Ibicuy hasta Irak”, dijo Pirolla.

—¿Cuál es este primer paso para resolver esta necesidad, desde el servicio de tren?

—El primer paso es reactivar el ramal de 60 kilómetros entre Villa Elisa y el puerto de Concepción del Uruguay. No se carga desde 1980, cuando se clausuró. Nosotros ofrecemos hacer un arreglo de esos kilómetros de vías y reacondicionarlas para trenes de carga. Lo que pedimos son 100 mil dólares, en 12 cuotas de 8.300 para efectuar los trabajos. Si la operación la quiere realizar el Estado, nosotros quisiéramos controlarla, porque no le tenemos confianza. Pone mucho peso, no hay controles y las formaciones terminan descarrilando.

—¿Qué otras alternativas se plantearon?

—En caso de que el Estado no quiera poner los trenes, que le ceda el servicio a la cooperativa o a la municipalidad, y nosotros lo manejamos. En ese sentido, hay un tema legal: Nosotros como ONG no tenemos autorización para conducir el tren, por lo que habría que revertir esta restricción a través de un decreto, para que se nos autorice de forma excepcional. El problema estaría en los sindicatos. Pero lo que queremos es que la producción de arroz pueda sacarse en tren. El riesgo de cierre de la cooperativa es grande si no le dan una solución por el costo de los combustibles y el alto flete de los camiones.

—¿Qué resolvieron hacer para avanzar en las gestiones?

—Se solicitará una audiencia al gobernador Gustavo Bordet, para que sea la persona que interceda ante la Nación para lograr este proyecto. No le pedimos él sea el que ponga la plata, sino le solicite al presidente el decreto para autorizarnos a conducir el ramal Villa Elisa-Concepción del Uruguay, y poder sacar el arroz de la cooperativa. Al menos que esto sea por un año, para transportar esta cosecha y que no se encarezcan tanto los costos de traslado.

Abandono y cierre

Según Ferroclub, las evidencias del inminente cierre del Ferrocarril Urquiza se basan en los ofrecimientos de retiro volutario al escaso personal que se encuentra en actividad, como asì también la falta de planes de reactivación, la ausencia casi total de los servicios de carga, como así también de pasajeros, los cortes de vías en Hurlimgam y Pilar, provincia de Buenos Aires, que impiden llegar por el Urquiza hasta Capital Federal, y las intenciones de eliminar la trocha media entre Zárate y Pilar.

Sobre este último punto, Pirolla dijo que “se está impulsando un estudio para dudar del terraplén donde van las vías del ferrocarril Urquiza, y colocar la trocha angosta (como la del ferrocarril Belgrano)”.

“Lo que se quiere desde la Nación”, continuó Pirolla, “es que el ferrocarril Urquiza llegue hasta Zárate y no hasta la Capital, lo cual es discriminatorio. Pero al no haber ningún reclamo desde las tres provincias de la mesopotamia, a la Nación le parece que está todo bien. El Ministerio de Transporte no tiene la intención de hacer andar nada que no tenga neumáticos”.