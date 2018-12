Equipos docentes para la ESI: “No se habla de cómo se van a designar los referentes”, dijo Heiss

Print This Post

Carolina Heiss, docente integrante de la Red Interescuelas por la Educación Sexual Integral (ESI), dialogó con AIM acerca de la resolución del Consejo General de Educación (CGE) de adherir a la normativa Nº 340/18 del Consejo Federal de Educación y promover en las escuelas un equipo docente referente de la ESI. “Si quienes van a ocupar estos espacios no tienen la formación, el conocimiento, y la perspectiva de género y diversidad, va a ser más de lo mismo”, destacó.

Heiss recordó también que la Ley de ESI, “al implementarse” ya contemplaba “referentes por cada institución”. No obstante, la integrante de la Red dijo que “queda en blanco cómo se van a designar esos referentes. La resolución no dice si la elección será por concurso o algo político. Hay varios grises”.

En este sentido, agregó que “entendemos que es una cuestión política el hecho de salir a adherir a la resolución del Consejo Federal y, de algún moto, tratar de mostrar que (en Entre Ríos) se está implementando”.

“Lo que nosotros esperamos es que se profundice la ESI en las instituciones y se de más herramientas a los docentes. Tampoco se habla de ningún presupuesto para hacer todo esto. Lo único que se dice es que se dará puntaje a los asesores y directivos que sean referentes en las escuelas, lo cual pone nuevamente en un lugar de precarización a los docentes y directivos. No queda claro si esas horas se van a pagar o no”, expresó Heiss.

Como conclusión, la docente deseó que esta normativa “sea una articulación que sirva” porque, “si quienes van a ocupar estos espacios no tienen la formación, el conocimiento ni una perspectiva de género y diversidad, que es lo que nosotros defendemos desde la Red, va a ser más de lo mismo. Sería avalar a otros sectores que digan cualquier barbaridad de la ESI”.

Implementación compleja

Consultada por esta Agencia sobre cómo se ve desde la Red la implementación actual de la ESI en las escuelas, Heiss calificó de “complejo” este proceso, ya que, si bien la docente mencionó las capacitaciones por parte del CGE, también opinó que “no se hace el seguimiento fehaciente para ver “en qué instituciones se está trabajando la ESI”.

No obstante, la integrante de la Red valoró la implementación del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional (Enia), en las escuelas secundarias. Establecimientos que no trabajaban la ESI, con este programa lo están haciendo”.

Por otra parte, Heiss dijo que, a nivel inicial y primario, no se ve “capacitación en los docentes” por que expresó que “la política del CGE debe ser un poco más integral” para tener en cuenta a estos dos niveles “que son los que reclaman la ESI, porque hay que trabajarla desde las infancias y la niñez”.

“En este contexto de retrocesos de derechos y ajustes, tenemos que seguir sosteniendo la ESI con más fuerza. Hay todo un avance de las derechas que buscan instalar estos discursos de ‘con mis hijos no te metas’ o de ‘ideología de género que va a pervertir a los niños y a lxs jóvenes’. Tiene que haber una voluntad seria desde el Estado para defender y ser garantes de los derechos”, concluyó Heiss.