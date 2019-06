Es la corrupción, estúpido

Connect on Linked in

El domingo 16 de junio se recordará como histórico, por el apagón que dejó sin energía eléctrica a la Argentina, a su vecino Uruguay, al sur de Brasil y a zonas del Paraguay. El corte, que afectó a todo el país, se produjo a las 7:07, aunque el Gobierno tardó siete horas para pronunciarse y cuando lo hizo mostró desconocimiento e incompetencia. Corresponde preguntarse si el presidente Mauricio Macri y su amigo (¿y testaferro?), dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, están detrás de la corrupción de Yacylec y Transener. ¿Qué esconde el Gobierno? ¿Acaso la venta de un lote de energía en negro, que no supo manejar dentro del sistema? Todo es posible.

Lopetegui salió a hablar de algo que no conoce, sin datos ni nada que decir. Solo mostró improvisación e ignorancia. ¿Cómo pudo decir que un corte de esta índole no se repetirá si no sabe a qué se debió? El contador y supermercadista sabe de energía como yo de peinar muñecas.

El gravísimo e inédito incidente ocurrido el domingo 16 de junio no pudo ser explicado por el Gobierno Nacional, que tardó más de siete horas para pronunciarse a través de una conferencia de prensa del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que el funcionario solo atinó a decir que “no hay razones para que esto haya ocurrido, pero la realidad es que ocurrió”. O sea, no supo o no pudo explicar. ¿Se le escapó la tortuga?

Ni en Yacyretá ni en Salto Grande

A pesar de lo que dijo el Gobierno, Yaciretá y Salto Grande desmintieron las versiones oficiales. Temprano, la secretaría de Energía había afirmado al diario Clarín que “las tormentas del litoral sacaron de sistema líneas de Yacyretá – Salto Grande”, lo que “saca de sincronismo a las centrales eléctricas de todo el país que tienen protección automática cuando se altera la frecuencia de 50 Hz”. Pero, horas más tarde, la Entidad Binacional Yacyretá emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente que la falla se haya iniciado en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica. “El origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas”. Primer golpe para el Gobierno. Horas más tarde, desde Salto Grande afirmaron al sitio El Entre Ríos, que desconocían la causa de este apagón inédito. “Sólo podemos informar que la Represa de Salto Grande está funcionando con normalidad y no ha tenido participación alguna en este imprevisto». Segunda desmentida. Cada cual tira la pelota afuera en un país lleno de asesinados que nadie mata.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Ocurrió algo raro, como la venta en negro un lote de energía y no supieron manejarlo dentro del sistema? Todo es posible. La pregunta que surge es si el Gobierno desconoce realmente las causas del inédito suceso o esconde información. Corrupción siglo XXI.

El amigo del presidente

El Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) está gestionado por la empresa Transener, privatizada por Macri y entregada a su amigo y ¿testaferro?, propietario de Pampa Energía, Marcelo Mindlin,

Mindlin pasó al estrellato con Macri, como zar de la energía, muy atento a los accionistas, entre los que acaba de repartir millones de dólares. No se lo ve tan atento a los clientes, que pagan siete veces más que antes de asumir el Gobierno macrista, lo que provocó una denuncia penal en 2018. A su vez, la empresa que conecta a Yaciretá con el Sadi es Yacylec, histórica compañía del Grupo Macri. Yacylec es la encargada de proveer el transporte de energía desde Yacyretá a la estación transformadora de Resistencia, Chaco. Es propiedad del Grupo Macri, y fue noticia no por la provisión de energía sino por la deuda que mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la que le debe 46 millones de pesos.

Yacylec debía originalmente 6,9 millones de pesos de impuesto a las Ganancias (de 1998 a 2000, más intereses, y una multa de 4,8 millones de pesos. A esta cifra hay que sumarle 1,7 millones de pesos correspondiente a 2001, más intereses y multa por 1,2 millones de pesos. Si a estos montos se le incorporan los intereses acumulados hasta 2018, la deuda asciende a 46 millones de pesos. Privilegios, porque a cualquier hijo de vecino le embargan una cuenta por cifras que no llegan a los cinco ceros.

Es la corrupción, estúpido

La falla no fue una casualidad. En la actualidad, el transporte de alta tensión es el punto débil del sistema, ya que prácticamente no recibió inversiones a pesar que con la recomposición tarifaria -más del 1000 por ciento-, los operadores ganaron cientos de millones de dólares. La falta de mantenimiento ¿se dio por el desvío de fondos millonarios? ¿Pudo haber ocurrido -como aseguró el diario New York Times-, un sabotaje? ¿o se produjo el testeo de la debilidad estructural del sistema mediante un ciberataque, como cuando el sector eléctrico venezolano fue atacado desde el exterior, o cuando la inteligencia norteamericana habría intentado implantar malware en las redes eléctricas de Rusia, para provocar un apagón masivo como parte de las guerras de última generación? Otra hipótesis abona el terreno para pensar que podría haber ocurrido algo raro, como la venta en negro un lote de energía, que no supieron manejar dentro del sistema. Un acto de este tipo no sería tan raro, y, si tienen en cuenta los antecedentes de corrupción que se manifiestan permanentemente en las empresas prestadoras de servicio energético, todo es posible.

