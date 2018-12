Â¿Es normal que haya tantas erupciones volcÃ¡nicas?

Print This Post

La pasada Nochebuena el volcán Etna, ubicado en Sicilia, entró en erupción. Luego, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la isla, provocando decenas de heridos e importantes daños, entre ellos la destrucción de la estatua de Sant’Emidio, santo protector contra los terremotos. Coincidiendo con esta actividad, el volcán Stromboli se ha puesto a rugir, entrando en erupción en los últimos dos días. El 22 de diciembre pasado, un tsunami arrasaba el estrecho de Sunda, en Indonesia, con más de 400 víctimas y 1.500 heridos . La causa más probable fue una erupción en el volcán Anak Krakatau, un pequeño volcán muy activo surgido de las ruinas del famoso volcán Krakatoa, que explotó en 1883.

Entre Mendoza y Chile, está pendiente la situación del sistema volcánico Planchón Peteroa, sin mayores novedades hasta el momento.

Sin embargo, probablemente lo que tengamos hoy en día es información más rápidamente conseguida que una actividad fuera de los parámetros normales. Así lo señala un informe, que agrega un dato cinematográfico al asunto: “Olas gigantes, temblores de tierra y volcanes expulsando lava, todo ello en unos pocos días de diciembre, y en medio de un clima (sin ánimo de hacer un chiste) de preocupación creciente por las consecuencias a corto plazo del calentamiento global. Solo falta un eclipse total para darle el toque de espectacularidad. Si esto fuera una película americana de desastres naturales, todos estos fenómenos serían señales premonitorias del inminente fin del mundo, causado por alguna alteración en el núcleo de la tierra, una tormenta solar, o más prosaicamente, una profecía maya o egipcia. En definitiva, los desastres estarían conectados”.

En cualquier caso, ¿hay más actividad volcánica en los últimos tiempos? Hace apenas un año el monte Agung en Bali entró en erupción, obligando a cerrar el aeropuerto. En verano el Kiauea en Hawai comenzó a expulsar lava, un poco más tarde le tocó al Fuego en Guatemala. En este momento hay unos 15 volcanes activos en el mundo. Sin embargo, esta es una cifra perfectamente normal en términos históricos. Quizá ahora haya una mayor presencia en los medios de estos fenómenos, y las imágenes se comparten a toda velocidad en redes sociales.

Por último, ¿existe alguna relación entre el cambio climático y las erupciones volcánicas? Para empezar, se sabe que las erupciones especialmente catastróficas pueden alterar el clima, ya que expulsan toneladas de polvo, roca y cenizas a la atmósfera, que bloquean la radiación solar y provocan un enfriamiento. Se asume que la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815 provocó un durísimo invierno en 1816 con heladas en toda Europa. Aunque también expulsan gases de efecto invernadero, la cantidad es pequeña para que tenga un efecto en el calentamiento global.

En un estudio reciente se comprobó que en los periodos geológicos en los que se derritieron los glaciares, aumentó la actividad volcánica. No obstante, estos efectos se produjeron a lo largo de cientos de años, y por ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento global. El cambio climático actual está en efecto haciendo que los glaciares se retiren en unas pocas décadas, pero no es que los hielos dejan paso a la lava, y ciertamente, no en los casos de Sicilia e Indonesia.