Escándalo en Uruguay: El intendente de Colonia pidió sexo a cambio de renovar un contrato

Dos audios filtrados donde el intendente de Colonia, Carlos Moreira, pide sexo a cambio de la renovación de una pasantía, desató un gran revuelo en el país oriental a días de las elecciones generales. El presidente municipal brindó una conferencia de prensa flanqueado por sus dos hijos y este sábado la Comisión de Ética del Partido Nacional analizará su expulsión de la fuerza a la que pertenece.

A una semana de las elección, dos audios del intendente de Colonia, Carlos Moreira, donde da a entender que pide sexo a cambio de la renovación de una pasantía, golpeó al Partido Nacional. De todos modos, en las próximas horas los “blancos” evaluarán su expulsión de filas nacionalistas.

Ayer, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, dio una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de sus dos hijos. La rueda con periodistas fue convocada luego de que se difundieran audios donde se lo escucha pedir sexo a cambio de la renovación de una pasantía en la intendencia que dirige.

Moreira acusó que esto ocurrió con un fin político. “Ignoro cuándo se grabó. Seguramente data de meses atrás. Viene a aparecer una semana antes de las elecciones”, dijo sembrando dudas.

Con respecto a la identidad de la persona con la que habla en los audios, Moreira declaró: “Es una persona con la cual mantuve una relación sentimental hace bastante tiempo atrás”. Además, agregó: “He identificado perfectamente a quién pertenecía la voz femenina. No se trata de una vecina más de Colonia”. Dijo, además, que en el audio divulgado está “hablando jocosamente” con su interlocutora “habida cuenta de esa relación sentimental”.

Consultado sobre si sabe quién subió los audios, señaló: “Lo ignoro. No he tenido tiempo, voy a investigar naturalmente para comprobar de dónde viene”.

Además, el jefe departamental afirmó que “acá no hay abuso de poder en absoluto porque no se dio nada a cambio” y agregó: “No entiendo cuál es la imputación que se me puede hacer, figura delictiva no hay ninguna”.

En tanto, sostuvo que “no tenía necesidad de usar un método de esos para conversar porque había habido ahí una relación sentimental previa”.

A raíz de este episodio, más temprano el sector de Alianza Nacional, liderado por el senador Jorge Larrañaga, decidió que se inicien los mecanismos para expulsar a Moreira, cuya actitud además provocó el rechazo de parte del sistema político. ​

En relación a esta decisión de Larrañaga, Moreira planteó que le “dolió enormemente”. “Me parece que tendría que haber escuchado por lo menos mis explicaciones a la opinión pública porque yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado en la vida y me ha costado mucho”, dijo Moreira.

Consultado acerca de si renunciará a su cargo de intendente, Moreira respondió: “No, ¿por qué voy a renunciar?”. “Renunciar a la intendencia ni que hablar”, añadió.

Además, dijo que tendrá que “consultar” con Larrañaga si asume o no la banca en el Senado que busca lograr el próximo domingo 27 de octubre. Moreira está en segundo lugar como titular en la lista 2004 de Larrañaga y participó en la redacción del plebiscito “Vivir sin miedo”.

Además, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió un artículo periodístico que incluye los audios del intendente de Colonia a fiscal de Colonia, Eliana Travers, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la Fiscalía de Corte a El País. Esto es a los efectos de que la fiscal actúe según “estime pertinente”, señalaron los informantes, que agregaron que las citaciones las definirá la fiscal.

Fuente: El País de Uruguay