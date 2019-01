Escuelas nocturnas se declararon en estado de alerta.

Connect on Linked in

La Red de Escuelas Nocturnas de Paraná (REN) -con la adhesión del Colectivo de Trabajadores Por la Ventana y del supervisor de Jóvenes y Adultos de Paraná, Roque Santana- se solidarizó con la comunidad educativa de las escuelas nocturnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y se declaró en “estado de alerta” ya que el modelo del vaciamiento del sistema público educativo que se implementa en la capital se quiere replicar en el resto de las provincias del país, indicaron a AIM.

Los recientes sucesos de intentos de cierre de escuelas nocturnas en Caba ponen en alerta a quienes se vinculan con la actividad en la modalidad de jóvenes y adultos en todo el país, se enunció en el documento al que accedió esta Agencia.

En ese sentido, se explicó que el Plan Maestro del Gobierno Nacional -que acompañan los gobernadores- “tiende al ajuste a pedido del FMI reduciendo presupuesto para educación y salud con el fin de pagar deuda externa, y a la privatización del sistema público Argentino, vulnerando derechos conquistados en la historia de los trabajadores de la educación, flexibilizando, precarizando y tercearizando las condiciones laborales y salariales”.

La resistencia se debe, sin ninguna duda, a la firme decisión de la docencia media porteña, los estudiantes movilizados de los colegios, sectores políticos, y el acompañamiento sindical al finalizar 2018 dando un golpe al Gobierno de Caba: “Esto obligó al Gobierno a suspender los actos públicos y a tener que extenderlos a febrero. Pretenden cerrar 14 comerciales y reducir cursos en nueve liceos nocturnos afectando la escolaridad de varios miles de estudiantes2.

En ese sentido, apuntaron que la escuela nocturna responde a una necesidad imperiosa: “Brindar una opción diferente a una población que, por distintos motivos, perdió su escolaridad en una escuela media diurna o que trabaja y necesita ese horario, ya que no podría desplazarse a largas distancias tanto por razones de horario como de recursos para el pago de transportes”.

La privatización al interior del sistema público mediante la penetración de empresas privadas en el estado a brindar servicios como capacitación, asesoramiento, evaluación y plataformas digitales, lo que está permitiendo jugosos negocios a costa del presupuesto del estado, de buena parte de amigos y parientes cercanos al poder.

A modo de ejemplo en el nivel medio en los últimos 12 años la escuela media estatal en Capital Federal perdió 30.000 alumnos en tanto que la privada aumentó 7.000. Algunos se preguntaran por qué algunas familias “caen en la privada”. No es porque existan mejores docentes ya que los docentes con más puntaje eligen la pública donde todavía existe la libertad de cátedra y mejores condiciones laborales. En buena parte de las privadas los docentes no tienen título y no hay control del estado de esa situación. Lo que se elige es no compartir banco con la pobreza creciente de nuestro país. Si la pobreza alcanza al 47% de la niñez de nuestro país, la política de estado de favorecer la privatización mediante subsidios ha provocado la segmentación de la población escolar en guetos sociales. En la pública hoy se concentra la niñez y adolescencia pobre o indigente por encima de ese promedio nacional.

El espíritu de lo público, entendido como una construcción social, igualitaria, sobrevive en buena parte de nuestra ciudadanía, pero no en toda. La cultura del sálvese quien pueda que pregonó el capitalismo en las últimas décadas ha prendido en una parte de nuestra sociedad. Nuestra lucha es por recuperar la escuela como espacio público, entendido éste como clave para la reconstrucción de lazos solidarios en la sociedad, para la formación de una subjetividad humanamente diversa y socialmente igualitaria.

La aplicación de la política de despidos con los cierres y fusión de cursos en las escuelas afectadas generará un efecto dominó –en caso de no detenerlo-, un pésimo antecedente para la escuela pública Argentina.

La situación en Entre Ríos

Hoy pueblan las aulas de las escuelas de adultos muchos jóvenes estigmatizados por la edad, por sus fracasos escolares, por su condición social y por la modalidad a la que asisten, quienes esperan se haga justicia de un sector de la educación postergado e invisivilizado que puja por la inclusión.

“Todos los años vemos con dolor e impotencia cómo comienzan el ciclo lectivo madres y padres jóvenes que intentan superar sus fracasos escolares volviendo a la escuela y a medida que pasan los días sus ausencias-expulsión son gritos desgarradores de una nueva exclusión en sus vidas. Muchas de ellas madres trabajadoras solas violentadas por ser mujer, de escasos recursos, sin capital social ni cultural, y sin educación”, indicaron desde la REN.

El problema de la ausencia de jardines maternales “nos estalla en las manos, pero florece la discusión del qué hacer, cómo lograr consumar el derecho social y político, por qué vía exigir, con quienes, y nos preguntamos cuál es el concepto en los hechos de la inclusión del CGE-gobierno. Recordemos que la primaria y la secundaria son obligatorias por Ley. Esta omisión lesiva manifiesta que se ha privado a los estudiantes del derecho a la educación consagrado en el Art. 11 de la Constitución de Entre Ríos que establece que “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”. Las autoridades del CGE no tienen políticas de acompañamiento ni de inversión para un sector de la población joven que ha crecido un 100 % en el último lustro. Las escuelas se sostienen por las convicciones políticas de transformación de las comunidades y no por el Gobierno responsables indelegable de la educación obligatoria que debería responder con lo indispensable para el sostenimiento de los colegios en lo que respecta a lo material, edilicio, mobiliario, cargos, horas cátedra, equipos interdisciplinarios, recursos tecnológicos, copa de leche, ampliar el número de becas…”

En ese marco, los docentes declararon que son “obstinadamente de la escuela pública y seguiremos redoblando los esfuerzos para garantizar el derecho docente y el de los estudiantes, que con gran sacrificio quieren egresar con su titulación que le pueda abrir otras posibilidades de realización, y que necesita una escuela digna con condiciones materiales y pedagógicas de calidad”.