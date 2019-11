España: ¿Qué proponen los políticos para combatir el desperdicio de alimentos?

Connect on Linked in

Del 2 al 13 de diciembre Madrid se convertirá en la sede de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP25). La ciudad acoge así la cumbre por el clima que reunirá a expertos y representantes políticos cuya misión será acordar las medidas necesarias para remitir las consecuencias del cambio climático. Ante la noticia y en plena campaña electoral, los partidos políticos han empezado a lanzar sus mensajes de compromiso a favor del medio ambiente. Pero, ¿cómo de implicados están en la lucha contra el cambio climático?

El 89 por ciento de los españoles considera el calentamiento global un problema muy grave. En este sentido, una de las cosas más importantes que se pueden hacer para revertir el cambio climático es reducir el desperdicio de alimentos. Solo en España se tiran cada año 7,7 millones de toneladas de alimentos. Pero, ¿cuáles son las medidas que proponen los representantes políticos españoles para acabar con el despilfarro de comida? Con motivo de las elecciones generales, Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha puesto en marcha la campaña #EleccionesSinDesperdicio en la que ha reunido a muchos de los principales partidos políticos para conocer cuáles son sus propuestas para reducir el desperdicio alimentario y contribuir a cuidar del planeta.

Para ello y bajo la iniciativa #EleccionesSinDesperdicio, Too Good To Go ha contactado con los principales partidos y finalmente ha conseguido reunir y entrevistar a representantes de Ciudadanos, EH Bildu, JxCat, Más País, PNV, PP, Psoe, Unidas Podemos y VOX que han mostrado su postura respecto a este problema y han presentado aquellas medidas que proponen impulsar de cara a la próxima legislatura para ayudar a frenar las elevadas cifras del desperdicio alimentario y su consiguiente impacto medioambiental.

“Luchar contra el desperdicio de alimentos es la tercera solución más efectiva para combatir el cambio climático. Cada año se desperdician en Europa 89 millones de toneladas de comida y esto supone la emisión de 170 millones de toneladas equivalentes de CO2. Un desastre medioambiental contra el que hay que actuar. Con la campaña #EleccionesSinDesperdicio comprobamos si los políticos son realmente conscientes del problema, saber qué proponen y a la vez dar a los españoles toda la información posible, en este caso sobre el desperdicio de alimentos, para ayudarles a decidir su voto antes de ir a las urnas”.

En una serie de vídeos de un minuto cada uno de los partidos presentan sus propuestas. Desde la exención del IVA para empresas y grandes superficies que donan alimentos, hasta impulsar una ley desperdicio alimentario, cambiar las fechas de consumo preferente de los alimentos o apostar por la educación son algunas de las iniciativas que los distintos representantes proponen de cara a la próxima legislatura.

Con esta campaña, Too Good To Go demuestra que su misión de luchar contra el desperdicio de alimentos no solo se queda en una app sino que su apuesta va más allá con el objetivo de crear un movimiento real actuando en todos los ámbitos posibles, desde los hogares, hasta los negocios, la educación y también la política. “Impulsando iniciativas como esta queremos hacer un llamamiento e instar a que, quienes gobiernan y tienen la capacidad de poner remedio a esta situación, tomen ya las medidas que sean necesarias para avanzar hacia una alimentación más sostenible y reducir el impacto medioambiental, antes de que sea demasiado tarde”, concluye Reull.

Propuestas de los partidos

Melisa Rodríguez, responsable de energía y medio ambiente y candidata al Congreso por Ciudadanos: “Es imprescindible agilizar los procesos de donación y recogida de excedentes que vayan a perecer, puesto que a veces hay demasiadas trabas que hacen que productos como los frescos que se podrían ceder no llegan a ser donados. Y otro aspecto fundamental que hay que trabajar es la educación, pues tenemos que educar en que no se desperdicie ningún alimento.” Ver vídeo.

Mirene Begiristain, juntera de EH Bildu en Juntas Generales de Gipuzkoa: “Priorizar desde la política pública redes y proyectos de producción y consumo local basados en un modelo de desarrollo y producción sostenible; así como impulsar un modelo social justo porque para que cuajen las acciones de sensibilización en desperdicio alimentario necesitamos de condiciones de vida y tiempo para cuidar nuestros alimentos y alimentación.” Ver vídeo.

Sergi Miquel i Valentí, diputado de la Comisión de Transición Ecológica por JxCat: “Cuando una gran superficie o una empresa ceda, a una ONG o fundación, alimentos comestibles no tengan que tributar el IVA de aquellos productos. Una medida fácil de aplicar que incentiva a que las empresas participen no solo por responsabilidad medioambiental y social para evitar el desperdicio de alimentos.” Ver vídeo.

Alodia Pérez, diputada en Madrid por Más País: “Hay que actuar en los tres eslabones de la cadena. Primero en la producción eliminando los criterios estéticos y de tamaño en la venta de productos. También en la distribución fomentando y promocionando la venta a granel. Y por último, en los hogares transmitiendo la información que no tantos años atrás se pasaba de generación en generación, y que ahora no se conoce tanto, de cómo conservar los alimentos, cómo aprovechar estos alimentos y hacer recetas con sobras.” Ver vídeo.

Idoia Sagastizabal, candidata de EAJ-PNV al Congreso: “El gobierno vasco ya está impulsando un plan de acción en este sentido. Un plan que contempla numerosas medidas que van en torno a la racionalización del consumo, a establecer medidas más eficaces en toda la cadena de distribución alimentaria y también medidas para adecuar la producción a nuestro verdadero consumo.”

Diego Gago, presidente nacional de Nngg del Partido Popular: “Hay que atacar el problema por dos vías: la primera es a través de la concienciación y la educación, pues los jóvenes y los más pequeños han de saber que se están malgastando un tercio de la comida que se produce en España; y por otra parte, por la vía económica con la exención del IVA de los alimentos que sean donados a ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro.” Ver vídeo.

Cristina Narbona, presidenta del Psoe: “A través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha lanzado un decálogo de consejos y buenas prácticas para un consumo responsable de los alimentos y también está a punto de aprobarse la estrategia de economía circular del Ministerio para la Transición Ecológica donde se prevé que haya ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro para aprovechar aquellos alimentos que no se vayan a consumir.” Ver vídeo.

Ángela Rodríguez, candidata de Unidas Podemos al Congreso: “Seguiremos defendiendo una ley de desperdicio alimentario que incluya algunas cuestiones básicas como cambiar las fechas de consumo preferente de los alimentos o negociar con las grandes empresas qué cantidad de alimentos pueden desperdiciar, pues sabemos que en este sentido hay mucho que mejorar.” Ver vídeo.

Luis Felipe Ulecia, vicesecretario nacional de jóvenes de VOX: “En VOX creemos que se debe luchar contra este desperdicio desde las familias. Son los padres los que tienen que transmitir a sus hijos que la comida no se puede tirar porque hay gente que no tiene que comer. No creemos en esa visión de que es el Estado quien nos dice cómo pensar, hablar qué debemos comer. Son las familias las que tienen que luchar para que los alimentos no se tiren.”

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, Too Good To Go ha creado un movimiento que ya está en 13 países europeos y cuenta con más de 13 millones de usuarios que han salvado más de 21 millones de packs de comida en los más de 29.000 establecimientos asociados. Desde septiembre de 2018 está en España, con presencia en siete provincias españolas contando ya con más de 600.000 usuarios y más de 1.700 establecimientos en los que se han salvado más de 300.000 packs de comida.

Fuente: cienciasambientales.com