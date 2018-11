Estaba muerto, pero no sabía y volvió a su casa

Print This Post

Aigali Supugaliev, un hombre soltero de 63 años de Kazajstán, casi les provoca un ataque al corazón a sus familiares, cuando regresó a su casa dos meses después de que hubieran enterrado su cuerpo.

Y mientras que las historias de personas que aparecen después de haber sido presumidas muertas por sus familias abundan en los titulares, la de Aigali es particularmente extraña, porque su muerte fue confirmada por una prueba de ADN.

Todo comenzó el 9 de julio, cuando los familiares de Aigali Supugaliev lo reportaron como desaparecido de su aldea de Tomarly, en Kazajstán. No tenían idea de que al hombre le habían ofrecido un trabajo de cuatro meses en una granja distante, ya que no se había molestado en informarles al respecto, de modo que, cuando se descubrió un cuerpo descompuesto cerca de su casa, todos temieron lo peor. Según los informes, el cadáver estaba en tan mal estado que la familia de Aigali no pudo identificarlo por los rasgos físicos, por lo que se encargó una prueba de ADN. Increíblemente, la prueba demostró que había una probabilidad del 99.29 por ciento (la más alta que puede dar este tipo de prueba) de que el cuerpo descubierto fuera de Supugaliev, por lo que se emitió un certificado oficial de defunción, y el hermano del hombre organizó un funeral.

El cuerpo que todos estaban convencidos de que Aigali estaba enterrado en el distrito de Zhuldyz de Atyrau, luego de una ceremonia musulmana, pero dos meses después, “el hombre muerto” regresó.

“Cuando Aigali regresó a casa con vida y salud, mi hija Saule, al ver a su tío “muerto”, casi se derrumbó con un ataque al corazón”, dijo Esengali, el hermano del hombre. “El análisis de ADN había confirmado que este era mi hermano. Creímos los resultados y realizamos todos los ritos funerarios y conmemorativos. Gasté mucho dinero en ello. Pero ni siquiera se trata del dinero. ¿A quién hemos enterrado? Tal vez sus familiares están buscando a esta persona”.

Los familiares de Supugaliev se alegraron mucho de tenerlo sano y salvo, pero no se han olvidado de la prueba de ADN, y planean demandar a los expertos que la realizaron.

Sin embargo, Akmaral Zhubatyrova, quien realizó la prueba, se defendió diciendo que no se puede confiar en la probabilidad del 99.29 por ciento para confirmar la muerte de una persona.

“Es imposible afirmar de manera inequívoca que este es el cuerpo de una persona, confiando solo en los resultados del examen de ADN”, dijo Zhubatyrova a los medios. “No debemos olvidarnos del 0,08 por ciento restante”.

No está claro qué tan difícil será para Aigali Supugaliev regresar legalmente entre los vivos (con papeles y todo), pero mientras tanto estaba feliz de posar con la placa que sus familiares estaban preparando para colocar en su lápida.