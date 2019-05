Estadísticas de femicidios e invisibilización de los travesticidio

Connect on Linked in

Una estadística dada a conocer recientemente por el observatorio de medios Mumala dio a conocer que entre el 1 de enero y 30 de abril de 2019 se produjeron en Argentina 79 femicidios directos, cuatro vinculados de mujeres y niñas, cinco vinculados a hombres y niños, y dos de personas trans. Se trata de un registro que muchas veces no data todos los casos, dijo a AIM la referente de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, María Ale, quien también apuntó a la falta de información sobre muertes de travestis por su condición de tal.

El registro de femicidios a través del seguimiento de sucesos en los medios de comunicación ha sido una tarea militante de los colectivos de mujeres para tratar de aportar información que de cuenta de la dimensión del problema ante la falta de datos oficiales. “El observatorio es por que si los medios no visibilizan las muertas, el Estado no tienen registro de los femicidios”, contó a esta Agencia Ale. La activista de la Asamblea Paraná de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, relató que en Entre Ríos se realizaba esta tarea a partir de “registros de la Policía como muertes traumáticas y lo cruzábamos con lo que salía en los medios de comunicación. Esto recién hace unos años se está debatiendo, y hasta hace unos años esa muertes eran suicidios o eran muertes que aparecían como crímenes pasionales, cuestiones de celo, de inseguridad pero nunca se relacionaba el caso con la violencia de género”.

Ya en un tiempo más reciente, y con una agenda que comenzó a imponer el movimiento feminista, el Estado comenzó a genera registro propio. En este sentido la militante e investigadora comentó que el Instituto Nacional de la Mujeres suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y el año pasado efectuaron una publicación con estadística oficial. Esta información, comentó, “igualmente no da cuenta del seguimiento que hacen en los medios las compañeras. Esta actividad de seguir las noticias y poder analizar si se trataba de un crimen común o una situación de femicidio lo comienzan a realizar La Casa de la Mujer, que a nivel nacional constituyen un observatorio. Es un tema que observamos que hay un subregistro, pero eso nos da cuenta de la gravedad del asunto”, reconoció.

En el Inframundo

Por otro lado, una preocupación emergente que observa Ale es que hay otros registros de invisibilización, y que son los “femicidios que se producen a las mujeres trans, que son femicidios del Estado porque son por desidia, por falta de acceso al sistema de salud, las condiciones de vida de las compañeras. Para denominar de algún modo la situación se las denomina travesticidio social. El año pasado murieron asesinadas ocho mujeres travestis por su condición de tal. Pero murieron más de 60 por situaciones de infra humanidad, por no tener garantizado el acceso a la salud, a una vivienda, a la comida, a condiciones mínimas de estar siendo reconocidas como ciudadanas por la Constitución y las leyes que venimos defendiendo. Sin embargo por desidia y omisión por parte del Estado, y por acción de la sociedad que no deja otros caminos y de que algunas vidas parecen no importar, es por eso que murieron estas compañeras con causas evitables. La mayoría muy jóvenes. Hay una brecha de vida, una expectativa que no supera los 35 años. Esto es para reflexionar”, planteó.