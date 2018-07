Estados Unidos: más de 700 niños inmigrantes aún permanecen separados de sus familias

Connect on Linked in

Más de 700 niños inmigrantes siguen en custodia de las autoridades de Estados Unidos y no han sido reunidos con familiares, tal y como lo ordenó un juez federal. Los menores forman parte de un segundo grupo de 2.551 niños y adolescentes de entre cinco y 18 años, de los que 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.

La juez Dana Sabraw dispuso hace un mes un plazo para que entre 2.500 y 3.000 niños fueran entregados a sus padres: primero los menores de 5 años, y luego los de 5 a 18.El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves, en un balance entregado a la corte, que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” serían entregados a sus familias antes de que terminara el plazo legal, a la medianoche en Los Ángeles (07H00 GMT).De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

“El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que introdujo la demanda en San Diego que llevó a Sabraw a fijar el plazo.En ese informe legal, ACLU fijó posición.

Destacó que “según los propios datos de la defensa, docenas de niños separados aún no han sido emparejados con un padre y cerca de 1.000 padres permanecen separados de sus hijos. Esto incluye a casi 500 padres que fueron expulsados del país, muy probablemente sin sus hijos”.

Esos indocumentados deportados (431) forman parte del grupo con el que no se pudieron reunir 711 niáos “no elegibles”, que implica también que los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.Según el DOJ, los padres de 120 niños decidieron la no reunificación. (AFP-El Mundo)