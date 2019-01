Este jueves regresan las lluvias y las bajas temperaturas

Connect on Linked in

El servicio meteorológico de Defensa Civil de Entre Ríos anunció que el clima se tornará altamente inestable en la jornada de mañana para los distintos sectores de la provincia. Se anuncian desde chaparrones intensos, tormentas eléctricas, hasta probables granizadas en ciertos sectores, según pudo saber AIM.

El pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial anunció para este jueves vientos rotando a moderados y regulares del S y SE. Nublado y muy inestable sobre el Norte de la provincia, con probables lluvias, chaparrones intensos y tormentas eléctricas de variada intensidad, se informó a esta Agencia.

Para el resto del territorio entrerriano se prevé un clima inestable “con probables lluvias y tormentas dispersas y ocasionalmente algunas granizadas. Luego hacia la tarde es probable que la intensidad de la inestabilidad disminuya en toda la provincia, pero continuaría ventoso del SE, nublado e inestable, con probables lluvias débiles a moderadas y algunas tormentas eléctricas”. Estará fresco y se sentirá un descenso de la sensación térmica.

Por la noche, en tanto, se estima que continúen “los vientos moderados a regules del SE, nublado e inestable a ligeramente inestable sobre el Sur y Centro de la provincia, con probables lluvias débiles y lloviznas intermitentes”. Sobre el Norte, en tanto, habrá inestabilidad y podría mantenerse el alerta de lluvias y algunas tormentas dispersas.

En cuanto a la temperatura mínima se registrará en leve descenso y en la máxima un marcada baja en la marca termométrica. La temperatura mínima pronosticada estará entre los 18° y 20° C, con sensación térmica de 16° a 18° C, siendo las marcas menores sobre el Sur de la provincia. Por su parte, la temperatura máxima pronosticada se ubicará entre los 21° y 23° C, con una térmica de entre 19° a 21° C, siendo las mayores sobre el centro Oeste de la provincia.