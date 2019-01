Este miércoles vuelve el agua

Connect on Linked in

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que para mañana retornan las lluvias a la región. Está prevista la probabilidad de lluvias y tormentas desde la mañana hasta la tarde y noche, con mejoramientos temporarios. En la misma línea se sitúa la predicción del Departamento de Meteorología de Defensa Civil de Entre Ríos provincial al que accedió AIM.

El SMN dio a conocer el pronóstico para mañana miércoles, donde se esperan que regresen las lluvias luego del impasse de dos días soleados. Estas condiciones no menguarán las temperaturas, que se ubican en una mínima de 23º C y una máxima de 34º C, según este reporte. Para la mañana ya se aguarda la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas., con vientos leves o moderados del sector norte, cambiando a moderados o regulares del sector este con algunas ráfagas. Por la tarde y noche el panorama es similar, con cielo parcialmente nublado y probables lluvias y tormentas aisladas. Habrá, sí, mejoramientos temporarios. Vientos moderados o regulares del sector este con algunas ráfagas.

Por su parte, el informe en más detalles de Defensa Civil provincial ya adelanto que el miércoles se presentará inestable sobre el Sur de la provincia, con probables lluvias y tormentas dispersas. Luego vientos rotando a moderados del E, manteniéndose inestable sobre el Sur y condiciones cambiantes ya para todo el territorio. Es por eso que se prevé probabilidad de lluvias y tormentas dispersas, las que podrían ser de mayor intensidad sobre el sector Noroeste y Centro Oeste. “Hacia fines de la tarde o hacia la noche se estima que las condiciones tendrían un mejoramiento temporario, aunque manteniendo abundante nubosidad y vientos rotando a débiles y moderados del NE”.

En cuento a la temperatura mínima, DC estableció parámetros de entre 20° y 22° C, con una sensación térmica de 19° a 21° C, más baja sobre el Centro Este de la provincia. La las máximas, entre 25° a 29° C, con térmicas de 24° a 32° C. Las mayores temperaturas serán en el Noreste de la provincia, “antes de la inestabilidad”, se aclaró.