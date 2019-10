Este viernes comienza la Feria del Libro en Paraná

Print This Post

La tradicional muestra cultural en la capital entrerriana se desarrollará los días 4, 5, 6 y 7 del corriente mes en el Club Social, de 9 a 21. Participarán destacados escritores que presentarán sus obras literarias. El evento es organizado por la secretaría de Cultura de la municipalidad de Paraná.

Este viernes 4 de octubre se desarrollará el acto de apertura de la 7ª edición de la Feria del Libro Paraná 2019: “Nuestra bandera, una mirada, un libro”, que organiza la secretaría de Cultura de la municipalidad de Paraná. En esta oportunidad, el lugar elegido para llevar adelante la tradicional muestra cultural es el Club Social (calle San Martín 958), en donde se ubicarán los 24 stands para la venta y consulta de libros que funcionarán de 9 a 21 horas, y se extenderá durante el fin de semana concluyendo el lunes 7 por la noche.

En esta ocasión se ha conformado una amplia agenda de actividades con la participación de diversas e interesantes editoriales del país. Y es así porque se trata del suceso cultural que ya es una tradición en la ciudad y que nuclea a escritores, lectores y libreros. Se ha programado una serie de acontecimientos que consisten en la exhibición de títulos de todos los géneros; además de la realización de disertaciones, el dictado de talleres y la apertura de espacios para las firmas de libros para que sea del agrado y deleite de los visitantes.

Para esta edición de la Feria del Libro Paraná 2019 confirmaron su presencia destacados escritores que presentarán sus obras literarias, entre los cuales se pueden mencionar a Carlos Saboldelli, que expondrá el libro “Un viaje al país de los guantes”; Alejandro Karavokiris, que dará a conocer su trabajo bibliográfico titulado “Teatro”, y Claudio Cañete, que presentará “Cornisas. El lado oculto de Paraná”.

“Nuestra bandera, una mirada, un libro”, es la consigna para esta 7ª edición que tiene como desafío estar a la altura de cada una de las ediciones anteriores, en las que la ciudadanía ha participado masivamente y donde la comunión entre lectores y escritores, mediante el vector cultural que es el libro, se ha dado de una manera social muy fuerte e intensa.

La secretaria de Cultura del Municipio, Magda Varisco, brindó su apreciación sobre la llegada de una nueva edición de la Feria y en ese sentido expresó: “Gracias a Dios se pudo llegar con mucho trabajo para que no quedara nada inconexo y con el esfuerzo que permanentemente pusimos con el fin de que todo se desarrolle con absoluta normalidad”.

Sobre el lugar en donde se llevará a cabo este año la muestra de obras literarias y otras actividades relacionadas, la titular del área de Cultura de la Municipalidad dijo que “quiero agradecer a la presidenta del Club Social, Juana Ferro Oneto, con quien fui a hablar, le expliqué que teníamos algunos inconvenientes y que si nos iban a ayudar; ella me respondió que si está Naranjo y él acepta, desde ya que sí. Entonces puso a disposición nuestra el sonido y todo lo necesario para esta Feria”.

Por último, Magda Varisco, se mostró nostálgica porque esta Feria del Libro, que comenzará el viernes y culminará el próximo lunes, será la última de la gestión Municipal. En ese sentido, la funcionaria declaró: “Todo tiene un comienzo y un fin. Yo termino con lo que había comenzado; no sé si lo hice bien o cómo lo hice, pero siempre puse mi máximo esfuerzo, evité gastos innecesarios y con mucho amor llevamos esto adelante. Para mí no fue una experiencia más, porque desde pequeña me familiaricé con este tipo de cosas y disfruté muchísimo todo lo que hicimos; amo la Cultura”, señaló Magda Varisco.

Vale agregar que todos los días y en el horario de la Feria habrá intervenciones de lectura de libros, entretenimientos, participación de los asistentes, tarea que llevarán a cabo los diferentes artistas y talleristas de nuestra ciudad, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

La cultura es un concepto que está en constante evolución y que con el tiempo se ve influenciada por nuevas formas de pensamientos inherentes al desarrollo humano.

La Feria, como un hecho cultural para la ciudad de Paraná.

Actividades

Viernes 4 de octubre:

– A las 17: Juana Ferro Oneto expondrá “Angélica, un femicidio en la Victoria de principios del siglo XX. Presentación a cargo de Fabián Reato.

– A las 18: Víctor Acosta presentará “Aquí se puso a cantar”.

– A las 19: Inauguración oficial. Palabras de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Sra. Magda Varisco. Monólogo a cargo de la escritora y actriz Inés Ghiggi.

– A las 20: Editorial de la Universidad de Entre Ríos presenta “Los orígenes del presente”. Expositor: Juan Vilar.

Sábado 5 de octubre:

– A las 17: El periodista y escritor Claudio Cañete presenta su libro: “Cornisas. El lado oscuro de Paraná”.

– A las 18: Alejandro Karavokiris expondrá su libro: “Teatro”. Presentación: Rubén Clavenzani.

– A las 19: Adriana Esquivel presenta su novela histórica romántica “Renovatio”. Por su parte, Ohuanta Zalazar presenta sus libros “Patios de Obanta” y “La Revancha de mis Pedazos”.

– A las 20: Conversatorio “Géneros literarios, inspiración y espontaneidad”, presentado por Intercultura. Rubén Clavenzani, Alejandro Karavokiris, Amílcar Damonte, Carlos Saboldelli y Adolfo Golz.

Domingo 6 de octubre:

– A las 17: Hare Krishna “De que estamos hechos”, disertante Krishna Priya Devi Dasi (Karina Acevedo).

– A las 18: Ángel Ferrero Machado presenta su libro “Parte del Secreto”, poemario y reflexiones.

– A las 20: Rubén Tosolino muestra su libro “El valle de los huesos rotos”. Presenta Pablo Felizia, de Ana Editorial.

Lunes 7 de octubre:

– A las 18: SADE. Exposición de Marita Balla, Marta Pimentel y Miguel Ángel Rodríguez.

– A las 19: Alejandro Fernández presenta su libro “Túneles Blancos”.