Estudian limitar la compra de dÃ³lares

El Gobierno de Mauricio Macri habría analizado seriamente esta semana un proyecto para controlar el giro de divisas hacia el exterior. Los controles no impactarían en la compra de los ahorristas chicos y medianos (no se limitaría las compras por hasta 50 mil dólares). Pero se apuntaría a frenar la salida de dólares de los depósitos hacia el exterior También se limitaría el giro de utilidades.

Este jueves el proyecto de controles de la cuenta capital se habría frenado por un mandato directo del Poder Ejecutivo. Poner nuevas regulaciones sería la bala de plata: la última de las medidas a tomar para evitar el impago de los vencimientos de deuda.

Las cuentas se complican porque no es seguro que el Fondo Monetario siga desembolsando el crédito stand by. En septiembre se habían comprometido a girarle al país 5400 millones. Los cambios radicales de estos días empiezan a generar dudas. Esta semana iba a llegar una nueva misión del FMI al país. Todavía no está confirmada.

Depósitos en dólares

La caída de depósitos en moneda extranjera empieza a ser un elemento de tensión. Entre el lunes y martes los depósitos en dólares anotaron una baja de 733 millones. En el Central recién publicarán el resto de los datos a partir del próximo martes.

Los últimos datos de la autoridad monetaria precisan que el sector privado tenía depositado 32.503 millones de dólares a finales de la semana pasada. A dos días de las elecciones Paso la cifra había bajado a 31.770 millones. Esta disminución de los depósitos posiblemente continuó a partir del miércoles por el efecto de incertidumbre.