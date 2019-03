Estudiantes de Uader resisten el desalojo  de Humanidades de La Pecera

Connect on Linked in

Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) marcharon hoy a Casa de Gobierno y ratificaron que seguirán movilizados para evitar el traslado del cursado de carreras, informó a AIM Giuliana Pavone, de Indignadxs. El próximo martes volverán a protestar en el Rectorado.

La falta de espacio expone crudamente una deuda pendiente de los gobiernos peronistas: el campus universitario para la Fhaycs. Años pasaron de la toma del Rectorado para exigir la normalización y un campus universitario, pero aún hoy los estudiantes y docentes pululan por edificios y aulas, buscando dónde inmiscuirse para desarrollar las clases.

En ese marco, se da el conflicto con los profesorados de Inglés y Educación Especial, quienes serán desalojados por parte de la universidad del complejo Juan Domingo Perón, conocido como La Pecera.

Ante ese escenario, con paso firme -con la alegría de la lucha y la bronca de la falta de respuestas- el claustro marchó a Casa de Gobierno y, luego, a la sede de la facultad, en la escuela Normal de Paraná.

Frente a la Normal, los estudiantes dialogaron con las autoridades de la facultad, quienes “brindaron respuestas que no están acordes a las demandas”, aseguró a esta Agencia la estudiante, quien explicó: “Quieren trasladar a la escuela Quirós a los profesorados y prometieron presupuesto para abrir horas cátedras que sabemos que la facultad no dispone, es decir, no hay concursos interinos, hubo horas cátedras sin profesores designados por cuatrimestres enteros y nos vienen a decir que van a destinar presupuesto para destinar a cátedras troncales para que los estudiantes no tengan que ir hasta la Normal a cursar, lo que es totalmente mentira”.

En ese marco, la dirigente de Indignadxs apuntó que la asamblea votó seguir con las medidas de fuerza, por lo que se realizará una clase pública el próximo martes, a las 10, en el Rectorado de Uader.

Además, indicó que más allá de lo coyuntural, seguirán reclamando que el Gobierno haga el campus universitario: “Estamos cansados de este cursado que se hace en forma indigna”.