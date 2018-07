Eterna Beatlemanía

Connect on Linked in

El día de The Beatles celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock, de su gira estadounidense a Liverpool el 10 de julio de 1964, justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day’s Night. Este día (si bien no es oficial) es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama, y desde 2008, su aniversario ha sido celebrado como el día de The Beatles en Liverpool y Hamburgo, las ciudades donde la banda sentó las bases para su estrellato, registró AIM.

Otros optaron celebrar el «día de The Beatles» el 27 de febrero en los Estados Unidos para celebrar la belleza y paz de la música de los «fab fours» en el momento de la nueva estación de primavera.

La fecha elegida corresponde a la inauguración del Club Caverna de Liverpool en 1957, lugar donde hicieron su primera aparición John, Paul, George y Ringo como The Beatles.

Además de dedicarlo como un homenaje a la trayectoria del cuarteto de Liverpool, así como a la influencia que ha dejado a las generaciones posteriores.

Su primer álbum fue “Please, please me” en los 60, que marcó el inicio de una enorme popularidad; sin embargo, 10 años después la banda se separó y cada uno de sus integrantes inició proyectos en solitario.

A pesar del tiempo y de que sólo sobreviven Paul McCartney y Ringo Starr, The Beatles es considerada como la mejor banda del siglo XX.

The Beatles

La banda de rock inglesa The Beatles es unos de los referentes más importantes de la historia de la música. Formada en Liverpool y constituida desde 1962 por:

Ringo Star (vocalista y batería).

Paul Mc Cartney (vocalista y bajo).

John Lennon (vocalista y guitarra rítmica).

George Harrison(vocalista y guitarra solista).

El gran éxito musical llegó con su primer sencillo a finales de 1962 llamada “Love me Do”. A partir de ese momento obtuvieron una popularidad internacional gracias a la cual realizaron un gran número de giras por todo el mundo hasta el año 1966, año en el que empezaron a realizar grabaciones en estudio. El grupo se disolvió años más tarde, en 1970.

A lo largo de la historia, la banda The Beatles consiguió situarse como el grupo de música con más números uno en las listas británicas y fueron considerados como los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Beatlemanía

La Beatlemanía es un término utilizado en los años 60´s para describir la euforia que causaban la banda de The Beatles entre los jóvenes en los primeros años carrera profesional. Cada vez que actuaban los asistentes demostraban un frenesí descontrolado por escuchar cantar a sus ídolos, por lo que este fenómeno comenzó a llamarse Beatlemanía.

Uno de los actos más representativos de la Beatlemanía se vivió en el concierto de Shea Stadium, en el que las chicas, adolescentes y mujeres al ver a los integrantes del grupo comenzaron a gritar, llorar, etc. hasta llegar en algún caso a desmayarse.

Discografía

La discografía de The Beatles está formada por:

12 álbumes de estudio.

Un álbum recopilatorio.

13 extended play.

22 discos sencillos.

Entre los grandes éxitos de The Beatles se encuentran:

Help

Hey Jude

Get Back

I Feel Fine

Day Tripper

Love Me Do

Eleanor Rigby

She Loves You

Ticket To Ride

Lady Madonna

Hello, Goodbye

Paperback Writer

Yellow Submarine

Can´t Buy Me Love

A Hard Day´s Night

We Can Work It Out

All You Need Is Love

I want To Hold Hand

The Ballad of Jonh and Yoko

No existe el “Día Mundial de The Beatles”, aclaró la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) nunca declaró el “Día Mundial de The Beatles”.

Si bien hace un par de años en redes sociales como Twitter y Facebook se explicó que la Unesco había instituido el reconocimiento en el 2012, esto fue desmentido por la propia organización.

“Aunque nos gustaría, la Unesco no ha proclamado ningún #DíaMundialDeTheBeatles, pero nada impide celebrar su música :)”, respondió la Unesco en su red de microblogging, tanto en inglés como en español.