Excel digitaliza una hoja de datos con solo tomar una foto

Connect on Linked in

Pocas cosas pueden ser más tediosas que pasar a formato digital una gigantesca tabla de datos que te han enviado en papel. Dependiendo del tamaño, puede tomar horas. Pero ahora la app de Microsoft Excel para smartphones puede digitalizar estos datos con solo tomar una foto.

Es una idea fantástica que, según Microsoft, solo es posible gracias al uso de sistemas de inteligencia artificial. Al capturar una foto con la app de Excel esta reconocerá las tablas y los datos que incluye, incluyendo nombres y palabras (no solo los números), y en apenas un par de segundos la digitalizará, cada dato en su propia casilla, con la posibilidad de editar la tabla directamente desde Excel.

Animated image of an Android phone snapping a picture and gathering Excel data from the image.

La función, comentan en Gizmodo, está incluida en la aplicación de Excel para todos los suscriptores de la plataforma Office 365, aunque por ahora solo está disponible para dispositivos Android (Microsoft dice que llegará al iPhone muy pronto). [Microsoft vía Verge]