Exigen la reincorporación de los trabajadores despedidos de San Francisco de Asís .

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Se realizó hoy una manifestación para reclamar que se reincorporen a los 11 empelados despedidos de la cooperadora San Francisco de Asís y en defensa activa de la preservación de las fuentes laborales, registró AIM. “Las autoridades de la institución en vez de buscar soluciones prefirieron tomar como variable de ajuste a los trabajadores”, afirmó a AIM la secretaria adjunta de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), Silvana Famea. Además, se repudiaron los aprietes, persecuciones y el desdoblamiento del pago del salario.

La protesta de los trabajadores despedidos y delegados de Utedyc, acompañados por referentes de otras entidades sindicales nucleadas en la Confederación General del Trabajo (CGT) Paraná, fue frente a la escuela que administra la cooperadora San Francisco de Asís.

“Estamos repudiando a las autoridades de esta entidad que despidieron a 11 trabajadores aduciendo que hay una crisis financiera y nosotros no negamos el contexto pero pedimos que se busquen otras alternativas y ofrecimos un montón de caminos que podrían haber cambiado la situación y no haber llegado al despido de los trabajadores pero no accedieron”, contó a esta Agencia Famea.

En ese marco, indicó que por los despidos se sobrecargó de tareas a los trabajadores que continúan su labor: “Las autoridades provinciales referentes del gobierno en salud y discapacidad dimensionen la precariedad a la que se somete a las personas con capacidades disminuidas y sus familias cuando se producen estos despidos y a los trabajadores involucrados”.

Además, repudiaron la actitud “cínica” de algunos de los integrantes de la cooperadora que “usan como escudo moral de aparente solidaridad con asistentes y alumnos mientras despedían a 11 trabajadores sin escrupulos, cuyos servicios, profesionalismo, idoneidad y trato humanitario son el verdadero soporte de quienes concurren a la institución”.

También, cuestionaron “los aprietes que hubo para que otros trabajadores no se sumen a la protesta y el anuncio del desdoblamiento del pago del salario”.