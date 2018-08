Exitoso Congreso Entes y Fundaciones de lucha sanitaria animal.

Print This Post

El VII Congreso Entes y Fundaciones de lucha sanitaria animal, que cerró hoy en Paraná fue muy importante ya que participaron delegaciones de todo el país y del extranjero, afirmó a AIM el presidente de Fundación Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), Claudio Álvarez Daneri, quien destacó que se pudo debatir con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) los planes y formas de llevar la sanidad animal en Argentina.

En las jornadas organizadas por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) junto a Fucofa “participaron instituciones de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz, con la presencia de funcionarios nacionales del Senasa y de disertantes de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay”, indicó Álvarez Daneri.

En la instancia se hizo una evaluación de la situación sanitaria nacional, la labor del Senasa y el futuro de los entes; se presentarán los planes superador de garrapata en Entre Ríos y de brucelosis y tuberculosis bovina; se dialogará lineamientos estratégicos para el futuro; el control eficiente y sustentable de los parásitos (más kilos y sin residuos químicos en la carne); calidad y buen uso de los productos veterinarios; y status sanitarios de los países limítrofes.

“La importancia de esto fue que junto al Senasa y las fundaciones pudimos hacer una evaluación de dónde y cómo estamos y cómo seguiremos manejándonos a futuro con las autoridades nacionales, ante los cambios de estructuras que hubo”, explicó Álvarez Daneri.

En ese marco, se concluyó no frenar el proceso de vacunación, “ya que a nivel latinoamericano es riesgosa la situación, Venezuela y Colombia tuvieron focos de Aftosa, por lo que hoy la mejor prevención es seguir vacunando, porque no hay ningún mercado que condicione por tener libre de Aftosa con vacunación”.

“Hay que seguir con cautela, no apurarnos. Lo más barato hoy es vacunar, más allá de las otras ventajas que nos trae, y seguir con la vigilancia epidemiológica visitando los campos dos veces al año, porque son herramientas importantísimas no sólo para la prevención no sólo de la Aftosa sino de cualquier otra enfermedad que pueda aparecer”, subrayó el productor.