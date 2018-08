Expectativa ante un nuevo “sÃºpermartes” de Lebac

Print This Post

Se viene un nuevo “súpermartes” de vencimientos de Lebac, un día después de una nueva escalada del dólar y en la previa a que el Indec anuncie la inflación de julio. Las claves que hay que tener para una jornada de mucha expectativa.

El Banco Central anunció que el monto a ofrecer por licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrán suscribir entidades no bancarias. Así, este martes no se ofrecerán más de 230 mil millones de pesos frente a un vencimiento estimado de 330 mil millones.

Las entidades bancarias podrán participar en licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios. No podrán vender sus Letras del Banco Central remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.

Las Lebac se licitan luego de un lunes en el que el dólar tuvo su cuarta rueda consecutiva al alza al cerrar en su récord histórico de 30,72 pesos, de acuerdo con el promedio que hizo ámbito.com respecto a bancos y agencias de la city.

El Central no licitará dólares del acuerdo Stand By con el FMI pero dijo que subastará este martes 500 millones de dólares para saciar la demanda de la moneda estadounidense.

La entidad también afirmó que asegurará la disponibilidad de divisa estadounidense para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes.