Expectativas de los colectiveros ante el anuncio de que Provincia adelantará fondos para destrabar el paro

Hasta el momento no han recibido ninguna llamada oficial. Tampoco han registrado depósito alguno en sus cuentas sueldos. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Entre Ríos se han mostrado cautos con la información que se dio a conocer para destrabar el conflicto laboral, según expresó a AIM el secretario General del sindicato, Carlos Dittler. Esta tarde, la Provincia dio a conocer que fueron girados a cuentas municipales un adelanto de 12 millones de pesos para pagar los sueldos de los choferes y restablecer el servicio de ómnibus frenado desde hace 11 días en la región metropolitana.

“Estamos esperando que le paguen a los trabajadores. No sabemos si es real o no, si transfirieron los fondos al municipio. A mí no me ha llamado nadie. Cuando esté el depósito en las cuentas de los trabajadores, levantaremos la medida”, señaló a esta Agencia Dittler, ante el anuncio dado a conocer por ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, que expresó que “ante la falta de respuestas de los responsables de la situación que ha dejado sin un servicio público a la capital entrerriana, la provincia vuelve a redoblar esfuerzos, a lo ya abonado durante los primeros días de este mes”,

El dirigente gremial explicó que la mesura ante la información está dada porque en distintas oportunidades se abrieron perspectivas para resolver el conflicto y que luego se dieron de bruces. “Ya nos hay hecho el verso, y estamos muy firmes en la medida”, y recordó que en una oportunidad ya había levantado un día sábado el paro con la promesa de pagar al jueves siguiente. “Levantamos el paro, llegó el jueves y eso no se produjo. Lo mismo con mismo con el procedimiento preventivo de crisis, con una conciliación de diez días, donde no se avanzó en nada”, evocó. “No hay confianza y nos han engañado. No se puede levantar la medida a la ligera, con el trabajador en el medio que es el más vulnerable”, argumentó.

Además, haciendo un cálculo optimista, el dinero girado al municipio podría llegar a las cuentas sueldos recién el martes, luego del fin de semana largo por el feriado del lunes.

Igualmente, si se da, el titular de UTA admitió que saldrían “a festejar, porque estamos esperando el paso, por las familias, por la incertidumbre que depara todo esto y por la preocupación por la fuente laboral”.

Detalles

Benedetto, en un parte oficial, dio a conocer que la “provincia adelantó fondos para destrabar el conflicto que mantiene a Paraná sin servicio de transporte”.

El funcionario explicó, además, que: “Estos fondos provinciales que perciben regularmente las empresas de transporte desde inicios de 2019, son parte de los compromisos que hemos asumido como gobierno provincial en el marco de la quita de subsidios que operara el gobierno nacional”, agregó que “estos fondos que hoy adelantamos, serán descontados en dos veces, uno a finales del mes de agosto y otro en septiembre”.

Y agregó: “El gobernador no ha dejado de monitorear la situación, desde el ministerio a mi cargo, y junto a mi par de Economía hemos articulado diferentes espacios para el diálogo a fin de poder destrabar la situación; hemos encontrado dificultades dado que el municipio no ha estado en sintonía para arribar a soluciones ante un problema que le es totalmente propio”, reveló Benedetto.

“Una vez más, ante las definiciones del gobierno nacional, es la provincia la que se hace cargo de la situación. Estamos nuevamente poniendo el mayor esfuerzo posible ante una situación que no es de nuestra directa responsabilidad, pero entendemos que no se puede seguir jugando con la tranquilidad de los vecinos de Paraná” enfatizó el ministro y destacó: “Somos un Estado presente, un gobierno que se preocupa por llevar tranquilidad y previsibilidad a la gente”.

Para finalizar anticipó: “Seguiremos analizando la situación, la provincia viene planteando en diferentes foros la necesidad de una nuevos esquema de subsidios y de trabajo entre las jurisdicciones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas ni del gobierno nacional ni tampoco la municipalidad de Paraná, quien es el poder concedente del servicio de transporte en colectivo en la ciudad”.