Exponen en el Congreso el caso de espionaje de D’Alessio que involucra a Stornelli

Connect on Linked in

El juez federal Ramos Padilla que imputó al fiscal Federal por supuestas maniobras de extorsión y espionaje expone ante la comisión de Libertad de Expresión en la Càmara de Diputados de la Nación. El magistrado dijo que “hay elementos que vinculan a D’Alessio con la DEA”.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, comparece ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, en el marco de la causa en la que el magistrado imputó al fiscal Carlos Stornelli por supuestas maniobras de extorsión y espionaje ilegal cometidas por el detenido Marcelo D’Alessio. Durante su exposición el juez sostuvo que la causa que involucra a Stornelli es apenas una porción “ínfima” de un cuadro mucho más grande que inclusive podría afectar, según dijo, las relaciones exteriores de Argentina con países como Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay.

En este sentido, el magistrado confirmó el presunto vínculo del falso abogado con maniobras de espionaje ilegal, aunque mostró cautela en relación a los funcionarios o periodistas mencionados en la causa. “No es casual que D’Alessio aparezca vinculado a todas estas maniobras de espionaje, pero eso no quiere decir que aquel juez o periodista que recogió su testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que los hace parte es el conocimiento de que formaba parte de ese espionaje o no”, sentenció. “Es clave poder distinguir entre las distintas fuentes de pruebas”, planteó Ramos Padilla ante los legisladores. “Acá tenemos una fuente probatoria que es la que trae (el empresario Pedro) Etchebest, pero tenemos también muchísima prueba no contaminada que es aquella secuestrada en el allanamiento que nos permite verificar la actuación en profundidad de esta red de espionaje ilegal en la Argentina”, afirmó.

Si bien detalló que todavía falta obtener gran cantidad de información de los teléfonos celulares y discos rígidos secuestrados en la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas, el juez dio algunos detalles del material hallado en el lugar. Según relató, entre las carpetas de investigación se encontró una sobre la líder de la Coalición Cívica bajo el nombre “Conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió”. También se hallaron otras contra exfuncionarios kirchneristas bajo los nombres de “Capacidad de orientar contenidos de la declaración de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión preventiva a Ricardo Etchegaray” y “Relación de exasesores presidenciales de época K con el Puerto Quequén”.

El magistrado, además, aseguró que hay elementos y contactos que vinculan a D’Alessio con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), y se refirió puntualmente al hallazgo de un diagrama de campaña para un candidato – al que no mencionó -, en el que se afirma: “Nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado por el Consejo de Asesores de Presidente de Estados Unidos”. Asimismo, señaló que se secuestraron “informes de inteligencia que tienen el sello de la Embajada de EEUU”, aunque reconoció que se desconoce si el sello es auténtico. “Lo que queda en evidencia en todo caso es la utilización por parte de esta organización de ese membrete”, aclaró.

“Desde el Juzgado de Dolores me resulta casi imposible corroborar algunas cosas, de hecho, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le consulté a la Embajada de Estados Unidos si D’Alessio era una persona vinculada a la embajada o a los servicios de inteligencia norteamericanos y no recibí respuesta”, relató. En este punto reveló que existen pruebas que indican que cuando esta organización llevó adelante la denominada “operación Brusa Dovat”, el gobierno de los Estados Unidos tenía previsto de forma simultánea congelar los fondos de la petrolera venezolana Pdvsa para desfinanciar al gobierno de Venezuela. Brusa Dovat fue uno de los directores de Pdvsa en la Argentina y se presentó a declarar en la fiscalía de Stornelli el pasado 4 de febrero, donde denunció supuestos fraudes por parte de otros directores de la compañía. Según figura en la causa, su presentación ante la fiscalía no fue espontánea, sino orquestada por D’Alessio, quien se jacta en los diálogos de haberlo convencido. “Dentro de muchos ámbitos era presentado como agente de la DEA, de no ser cierto eso afecta a los Estados Unidos”, insistió.

Comisión

Según precisó días atrás Moreau desde su cuenta de Twitter, el encuentro se trata de “una reunión informativa pública para conocer acciones de inteligencia ilegal sobre periodistas, dirigentes políticos y figuras públicas”. El Frente para la Victoria insistió durante días en que se cite con “urgencia” a Ramos Padilla, quien procesó con prisión preventiva a D’Alessio, el falso abogado que está detenido por presunta extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Stornelli, quien instruye la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista. En tanto, el interbloque de diputados de Cambiemos informó que no asistirá a la exposición y aseguraron que se trata de “una puesta en escena” del kirchnerismo. “Si pretende montar un espectáculo en el ámbito político, con la complicidad de quienes están verdaderamente preocupados por condenas que merecen, por haber llevado adelante desde el Gobierno un sistema de corrupción que se va develando en varias causas, como la llamada de los cuadernos, no contarán con nuestra participación”, justificaron los diputados de Cambiemos.

Fuente: Perfil