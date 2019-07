Expulsan a rebecazos a manifestantes veganos de La Rural

Print This Post

Un grupo de activistas contra el maltrato animal y consumo de carne fueron perseguidos a caballo tras irrumpir con carteles en la pista principal de la tradicional exposición del campo. Denunciaron que los corrieron con boleadoras y que a uno “lo hicieron comer arena”.

Cando los más de 40 activistas veganos saltaron la valla de la arena central de la Exposición Rural este domingo, jamás imaginaron que iban a terminar sufriendo en carne propia lo que denuncian. La reacción de los gauchos que estaban en el lugar fue insólita: los persiguieron con sus caballos y literalmente los arrearon hasta sacarlos de la pista. “Fue muy violento”, resume Micaela Virardi una activista de 27 años que participó de la protesta. Ella lo vio desde afuera mientras grababa a los demás. Según reconstruye, momentos después de saltar la baranda con sus carteles, una horda de jinetes se abalanzó contra sus compañeros. “¡Algunos sacaron las boleadoras!”, remarcó. “Mucha gente decía que nosotros entramos de forma violenta, pero no fue así. Los chicos saltaron la valla y sacaron los carteles, y ahí se empezaron a tirar los gauchos”, describe. Ante el revuelo, intervino la policía que, según cuenta, impidió que escale la violencia.

“A uno de los chicos lo tiraron al piso, le gritaron ‘¡Put* de mierd*, ahora vas a ver!’, y le metieron la cabeza en la arena. ¡Lo hicieron comer arena! Después lo amenazaron con una faca, diciéndole que se la iban a clavar. Para colmo la gente de la tribuna nos gritaba ‘¡Basuras salgan de ahí!’”, reproduce. “La industria ganadera es la principal causa de la emergencia climática”, se leía en los carteles que llevaban los activistas. De la acción participaron distintas organizaciones, entre ellas Buenos Aires Save, Acción Animal y Direct Action Everywhere. “Sabemos que con esto no vamos a lograr que todos dejen de comer animales, pero también aspiramos a lograr mejores prácticas para que los animales no sufran tanto cuando llegan al matadero. Si estos tipos les pegaban así a seres humanos, imaginate lo que harán con animales”, cuestiona Virardi.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), usaron las redes sociales para explicar la reacción de los participantes de la feria y declarar que rechazan “cualquier accionar violento”. “Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando; algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento”, escribieron en Twitter. “El activismo fue pacífico. Nuestras generaciones ya no naturalizan como “cultura” la violencia que se ejerce en otros animales. Tampoco son indiferentes a la crisis climática y ecológica, que se profundiza por las prácticas actuales del sector ganadero, que debe transformarse”, le contestó la organización Climate Save Argentina en la misma red social.

