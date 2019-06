Falleció el ex banquero Raúl Moneta

Connect on Linked in

El ex banquero y empresario de medios Raúl Moneta, hombre clave durante el menemismo, falleció este jueves a los 74 años luego de una larga enfermedad que lo había alejado de la vida pública.

Hijo de una familia adinerada, estudió y se formó en el exclusivo Saint George College, de Quilmes. Posteriormente se recibió de abogado y de escribano, como su padre. Sin embargo, se asoció con su tío, Benito Jaime Lucini, en 1977, con quien creó una entidad extrabursátil llamada República, que en 1984 se convirtió en banco.

El gran salto de Moneta fue en 1992, cuando se adueñó del 50% de Citicorp Equity Investment (CEI), el grupo empresario que ya controlaba Telefónica. Vendió sus acciones en 1999.

En esa década del ’90 comenzó con sus fuertes vínculos políticos de la mano del radical Enrique “Coti” Nosiglia y el renovador José Luis “Chupete” Manzano, funcionario del gobierno de Carlos Menem. Y también tejió fuertes lazos con la provincia de Mendoza gracias a su amigo Daniel Vila.

En 1996, esos vínculos le permitieron a Moneta acceder a un crédito subsidiado de 10 millones de dólares y a la adjudicación de los bancos provinciales a privatizar, el Banco de Mendoza y el de Previsión.

Gran coleccionista de ponchos y de la obra de Molina Campos, fue el gran anfitrión en tiempos de Menem de banqueros y del llamado “círculo rojo” en su estancia de Luján, comidas en la que Michel Camdessus, entonces titular del FMI, era la gran estrella.

Ya durante el kirchnerismo, Moneta tuvo una activa participación en los medios de comunicación. En 2010, asociado con Matías Garfunkel, compró 8 radios que entonces pertenecía al grupo mexicano CIE, entre ellas, Rock & Pop, Metro y Blue.

Amigo personal de Cristóbal López, el año pasado trascendió que el grupo empresarial de Moneta podía adquiero los medios del empresario kirchnerista detenido, entre ellos, el canal C5N, pero la operación no prosperó.

Moneta también debió enfrentar algunas causas en la Justicia. En 2011 fue procesado por extorsionar a accionistas de Cablevisión. La investigación se había iniciado en febrero de 2005, cuando los abogados de Cablevisión lo denunciaron por obstaculizar la reestructuración de la deuda de la empresa y apoderarse de parte del paquete accionario.

Pero además, fue investigado como uno de los presuntos aportantes en la compra de la ex Ciccone, causa por la que está preso el ex vicepresidente Amado Boudou. De hecho, en 2014, su empresa Mayer Business Corp reclamó el dinero que aportó a The Old Fund (compañía de Alejandro Vandenbroele), que adquirió así la imprenta luego estatizada.

Moneta también estuvo mencionado en la causa de los cuadernos de las coimas, fue citado a declarar, pero no concurrió debido a su delicado estado de salud.

Clarín