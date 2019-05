FaltÃ³ Lavagna a la reuniÃ³n de Alternativa Federal y convocaron a Tinelli

Connect on Linked in

El ex ministro de Economía faltó a la cumbre del ala de centro derecha del PJ, e irá por fuera. Estuvieron Schiaretti, Massa y Urtubey para apurar la definición de candidaturas para las Paso, y convocaron a Tinelli y Scioli.

A días de que anunciara su candidatura a presidente, Roberto Lavagna no asistió a la cumbre que organizó Alternativa Federal para este miércoles 22 de mayo, lo que generó dudas sobre su permanencia. Fuentes cercanas al ex ministro de Economía plantearon que no ha roto con el espacio, porque prefiere postergar la definición respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). De todo modos, el ex titular de Economía sostuvo que su candidatura a presidente será “por afuera de Alternativa Federal”.

Ese punto sería innegociable para sus compañeros, que aprovecharon su ausencia para convocar a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli. Esta tarde podría definirse quiénes serían los contrincantes peronistas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Desde el espacio de Lavagna expresaron a este medio su disconformidad por los manejos de Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto, ya que organizaron una reunión posterior a la que se desarrolló este mediodía sin invitarlo. “A Roberto le parece más importante ampliar Alternativa Federal y eso era lo que quería discutir hoy, no se va a ir porque va a seguir trabajando para lograr ese objetivo”, explicaron. En tanto, desmintieron que Lavagna se resista a competir en unas Paso con el resto de los candidatos e insistieron en que las candidaturas “deben definirse más adelante”. Ese habría sido el punto de inflexión. Es que el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández adelantó los tiempos del peronismo alternativo. Incluso el gobernador reelecto por Córdoba lanzó un video previo a la reunión donde convocó a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli.

De todos modos, Lavagna señaló que “por ahora” es “candidato a presidente por Consenso 19” y no por Alternativa Federal, la fuerza que lideran Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

Lavagna reconoció que en una reunión que tuvo ayer con el gobernador de Córdoba “surgieron diferencias de fondo” que derivaron en que hoy Alternativa Federal, que según el ex ministro “era una parte chiquita de Consenso 19”, haga un encuentro solo integrado por sus fundadores.

“Mientras hubo coincidencias juntos podíamos ir hacia adelante. Las diferencias surgieron por una supuesta incorporación a una interna de algunas personas que no habían estado incluidas antes en el espacio”, sostuvo el economista. En ese sentido, reconoció que ese “es el caso de (Daniel) Scioli, que nos acerca a Cristina Kirchner”.

Declaración

“Argentina quiere superar la grieta. Más del 50 por ciento de la población no quiere votar a un candidato o candidata que exprese la grieta. Por eso, Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas como puede ser el Socialismo, el GEN, junto a otras figuras que manifestaron su voluntad para construir un espacio de estas características. Como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli, tantos otros de ser otra alternativa. Para eso deben competir en las PASO, ahí elegiremos nuestro candidato a presidente”, expresó Schiaretti en el video de difusión de la cumbre de hoy. En tanto, fuentes del espacio del gobernador salteño, confirmaron la realización de una reunión paralela que se realizará esta tarde sin la invitación a Lavagna. “La reunión es continuación de la de ayer” expresaron y agregaron: “Alternativa Federal sigue con su tema de dirimir candidaturas en internas”. En esa reunión podrían definirse los candidatos para un “gran” PASO que defina el candidato que finalmente compita contra Mauricio Macri. Por estas horas resta saber qué decisiones tomará Lavagna ante la falta de acuerdo con sus compañeros de Alternativa Federal.

Fuente: Perfil – Infobae