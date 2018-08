Festejarán el Día del Niño en plaza Saenz Peña

Connect on Linked in

El próximo 19 de agosto se celebrará en la plaza Saenz Peña el Día del Niño. El festejo es organizado por la Comisión Vecinal y los Feriantes Independientes. El acceso es libre y gratuito, registró AIM.

Para que todos los chicos se diviertan “a lo grande” habrá sorteos, regalos, chocolatada, entre otros entretenimientos, informaron desde la organización.

El acceso es libre y gratuito. Organiza e invita la Comisión Vecinal “Saenz Peña” y los feriantes de la plaza.

Porqué se celebra el Día del Niño

Hace unas décadas el Día del Niño se festejaba el primer domingo de agosto y si bien muchos no sabían por que se festejaba, no sonaba tan comercial como ahora.

Esto se debe a que hace unos cuatro años se decidió mover la fecha del segundo al tercer domingo de agosto, por lo que el Día del Niño llega este año el 20.

El planteo de no mover la fecha de celebración, es compartido con mucha gente que asegura que el cambio de la fecha de celebración del Día del Niño se volvió “muy comercial”, y no están muy desacertados con esta apreciación. Sin embargo, hay otros que aseguran que “la idea no es mala ya que para los primeros días del mes, nadie cobra y no hay plata para regalos”.

Hasta el año 2002 se celebraba en la Argentina el Día del Niño el primer domingo de agosto. A partir del 2003 pasó a festejarse el segundo domingo del octavo mes del año por pedido de la Cámara del Juguete, que justificó que algunos padres todavía no habían cobrado su sueldo para esa fecha. Así, por una necesidad mercantil se trasladó el día.

Sin embargo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, en conmemoración a que en el año 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos de los infantes y en 1989, se sancionó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La ONU recomendó que cada país eligiese un día para promover la fraternidad entre los niños y la realización de actividades por su bienestar.