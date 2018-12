Fiestas de fin de año pueden aumentar riesgo de ataque cardíaco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aunque en teoría los eventos de diciembre deberían ser de completa felicidad, un estudio sueco encontró que diferentes factores que se presentan en las fiestas de fin de año pueden aumentar el riesgo de ataque cardíaco, especialmente a las 10:00 pm en la fecha de Nochebuena o víspera de Navidad, sobre todo para las personas mayores y enfermas.

¿Qué es lo que altera la salud en esos días? ¡A continuación te lo decimos!

Las festividades con mayor riesgo de ataque al corazón

La publicación The BMJ dio a conocer esta investigación hecha por científicos de Suecia, en la cual analizaron el momento exacto de los 283,014 ataques cardíacos informados al registro sueco de unidades de atención coronaria (Swedeheart) durante un período de 16 años, desde 1998 hasta 2013.

Las dos semanas antes y después de un día festivo y el mismo período del año anterior y posterior a un evento deportivo, se establecieron como períodos de control.

Los investigadores encontraron que las vacaciones de Navidad y de verano se asociaron con un mayor riesgo de ataque cardíaco (15 por ciento y 12 por ciento respectivamente) en comparación con el período de control. Los lunes a las 8 de la mañana también se asociaron con un mayor riesgo.

Sin embargo, el día con mayor probabilidad de sufrir un ataque cardíaco fue el 24 de diciembre, con un 37 por ciento más de riesgo, alcanzando un máximo nivel alrededor de las 10:00 pm.

El riesgo fue más alto en las personas mayores de 75 años y aquellos con Diabetes y enfermedades cardíacas existentes.

Según los investigadores, para Suecia, la víspera de Navidad es el principal día de celebración y, por lo tanto, el momento en que las emociones intensas probablemente alcanzan su punto máximo.

En el caso de la víspera de Año Nuevo, contrario a lo que se esperaría, ésta no tuvo ningún riesgo asociado a ataques al corazón, pero los autores creen que esto se debe a que el alcohol podría enmascarar los síntomas esa noche. En cambio, el Día de Año Nuevo sí presentó un mayor riesgo (20 por ciento), posiblemente por los efectos posteriores al consumo excesivo de alcohol y alimentos, la exposición al frío en la noche o la falta de sueño.

Durante los eventos deportivos o en el período de Pascua no se observó un aumento del riesgo.

Consejos para cuidar el corazón en Navidad

¿Por qué en estas fechas se elevan las probabilidades de un infarto?

El Dr. David Erlinge, del Departamento de Cardiología, Ciencias Clínicas de la Universidad de Lund, dijo a The Telegraph: “no lo sabemos con seguridad, pero la angustia emocional con la experiencia aguda de ira, ansiedad, tristeza (de recordar a los seres queridos), dolor y estrés aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. La ingesta excesiva de alimentos, el alcohol y los viajes de larga distancia también pueden influir.

Curiosamente, el patrón de mayor riesgo en la mañana que domina el resto del año se invirtió en Navidad, con un mayor riesgo en la noche, lo que indica que el estrés y la alimentación durante el día desencadenaron los ataques cardíacos”.

Además, los investigadores creen que este fenómeno puede estar relacionado con la temporada de gripe, que también aumenta el riesgo de ataques cardíacos, en particular para mayores de 65 años con problemas del corazón.

Por último, los autores creen que este es el estudio más grande que se ha realizo utilizando datos de ataque cardíaco de un registro conocido, pero enfatizan que es una investigación observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones firmes sobre la causa y el efecto, y no pueden descartar la posibilidad que parte del riesgo puede deberse a otros factores no medidos.

Por Andrea Romero para diabetesjuntosxti.mx