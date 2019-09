Filmus estará en Entre Ríos para debatir sobre educación, ciencia y tecnología.

Print This Post

La semana próxima estará en Paraná Daniel Filmus, para brindar una charla sobre educación, ciencia y tecnología en el proyecto nacional, informó a AIM la candidata a legisladora por el Frente de todos, Blanca Osuna. La idea es abrir el debate sobre temas fundamentales para la argentina que viene, con una campaña propositiva, aseguró la profesora.

El encuentro será el lunes, desde las 11, en el auditorio Walter Heinze de la escuela de Música. “La visita de Daniel se enmarca en la campaña hacia el 27 de octubre del Frente de todos, pero, al mismo tiempo, apuesta fuertemente a generar debates e iniciativas fundamentales para la educación, ciencia y tecnología”, indicó a esta Agencia Osuna.

Al respecto, precisó que Filmus participa -igual que ella y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos- “en equipos técnicos del Frente de todos vinculados a esos temas, que en estos cuatro años estuvieron no solamente abandonados sino, también, destruidos”.

En ese marco, recordó que Argentina “cuenta con políticas públicas y Leyes fundamentales que en esta etapa no se aplican como la Ley de Financiamiento educativo, la de Educación técnica y profesional y la de Educación nacional. Lo mismo pasa con ciencia y tecnología donde no solamente se incumple sino que, también, se destruye, que es lo más grave”.

“Hay cuestiones básicas que se tienen que restituir; trabajo digno y acceso a la alimentación, vivienda y educación, que requieren reconsiderar cómo se reactivan políticas que son sustantivas”, remarcó la dirigente, quien agregó que también “se debe apuntar a la ciencia y la tecnología, que tiene que ver con el desarrollo del país, porque una Nación que no investiga, desfinancia los proyectos de avances científicos-tecnológicos y maltrata a sus investigadores lo que propone es una quita de soberanía (porque se producen o compran) y este Gobierno nacional no sólo no produce sino que vendió los avances que se habían logrado”.