Filmus: “Queremos un Estado apoyado en la educación y la universidad”

El ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y dirigente nacional del Frente de todos, Daniel Filmus, aseguró que el programa de gobierno que impulsan desde el sector que representan dentro de la alianza electoral promueve “un Estado que apoye la educación y la universidad y que, a su vez, esté apoyado en la educación y la universidad, recuperando la idea de que la educación es fundamental para el cambio de modelo de país”, registró AIM.

En Paraná, junto a la candidata a legisladora nacional, Blanca Osuna, Filmus explicó que la educación está directamente ligada al modo de producción y el país que se proyecta. En ese sentido, aseguró el cambio central en el sistema educativo depende del modelo de mercado: “Si el gobierno que viene lo hace con el mismo proyecto que (Mauricio) Macri no nos sentemos a hablar de educación porque sabemos qué vamos a tener. Para qué se quiere ciencia y tecnología en un proyecto como el de Macri si, en realidad, vamos a tener un país agro-exportador, con poco agregado de valor, especulación financiera y, en última instancia, quien gana es quien tiene los servicios públicos monopolizados, lo que no es ningún mérito”.

“Si se sigue el discurso de Macri donde decía ‘los chicos caen en la escuela pública’, el de (María Eugenia) Vidal donde afirmó ‘¿para qué quieren universidades si los pobres no llegan ahí?’ o del ministro de Educación que indicó que no lo vean como un ministro sino como un ‘gerente de Recursos Humanos’. Cuando uno lee todas esas declaraciones, que no fueron expresiones fallidas, se observa la esencia de lo que se piensa, es decir, se ve qué tipo de modelo de país es y quieren”, dijo el sociólogo.

En ese marco, repasó que Argentina tiene una característica particular y es que, tempranamente, en 1884, colocó en el centro del proyecto nacional a la escuela: “Fue el primer país en la región que tuvo una Ley como la 1420 que determinó cuál será el modelo de crecimiento educativo para un modelo de país y la idea, a diferencia de los países europeos o de Estados Unidos (donde la educación se pensó vinculada a la economía), es que no hacía falta educarse para trabajar (porque no había trabajo) sino que se pensó la educación para la construcción de la Nación, mientras que en Brasil existía el esclavismo y estaba prohibido para la mayoría ir a la escuela y Cuba era una colonia española”. En Argentina, quienes gobernaban, “habían definido que la educación iba a ser el centro del modelo de construcción del Estado Nación y por eso es tan fuerte y, ni siquiera Macri, puede destruir la educación pública, porque está en nuestro ADN la defensa de la educación pública, gratuita, abierta para todos y que, efectivamente, sea desde allí donde se construye la nacionalidad. Claro que, como contrapartida de eso, la oligarquía colocó en la educación los intereses del puerto y la pampa húmeda, donde querían hacer creer que la Nación es lo que necesitaba el puerto de Buenos Aires o la pampa húmeda y se hizo un currículum nacional arrasando identidades locales, pero eso no impidió que en la escuela argentina se sube y baja la bandera Argentina, de un país con un futuro común con un pasado común”. Sin embargo, la Ley 1420 se cumplió cien años después: “Argentina universalizó la educación primaria alrededor de 1970/75, en la segunda presidencia de Perón se llegó al 95 por ciento de chicos escolarizados. Además, hay que recordar que cuando Perón llegó no había educación para el trabajo por lo que se tuvo que realizar una reforma universitaria y abrir la universidad, que terminó en la Universidad Obrera Nacional, con un gobierno tripartito donde el rector es obrero y los que cursan son obreros”.

“Con el peronismo apareció, fundamentalmente, el mameluco y el orgullo del chico de su papá que vuelve de trabajar. Antes se valoraba la vaca y con Perón el trabajo, donde está la idea de que el trabajo es el que genera la producción, crecimiento y el modelo de país, es decir, cambió totalmente el modelo de educación”, remarcó.

Terminado el proceso de industrialización, Argentina “diluyó el sentido de la educación y la Dictadura planteó ‘educar para el orden’ (no un proyecto nacional, sino de disciplinamiento), (Raúl) Alfosín dijo ‘educar para la democracia’ y los ‘90 para el mercado”, recordó y, en ese contexto, aseguró que Néstor Kirchner en 2003 dijo que querían un Estado apoyado en la educación y la universidad: “Recuperó la idea que la educación es fundamental para el cambio de modelo de país”.

En ese marco, explicó que solamente se debe cumplir con el plexo normativo que se proyectó durante el kirchnerismo y se debería promover una reforma de la Ley de Educación Superior (LES) donde la universidad responda a los intereses de los Estados locales y no del marcado, por lo que “si cambia el modelo de país el año que viene la educación, la ciencia y la tecnología serán fundamentales”, subrayó el investigador.